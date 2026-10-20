Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por tres robos cometidos en Viedma

Un hombre fue condenado a cuatro años y medio de prisión, luego de que reconociera haber efectuado tres hechos contra la propiedad en Viedma. Por pedido del Ministerio Público Fiscal la pena incluye la revocatoria de una anterior que cumplía de manera condicional y había sido impuesta en otra jurisdicción.

20 de octubre de 2026

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Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por tres robos cometidos en Viedma

El primero de los hechos se produjo en una obra en construcción ubicada en el barrio Las Flores a la que el imputado ingresó saltando un paredón de aproximadamente dos metros de altura. Luego de provocar daños en una pared y un ventiluz intentó sustraer elementos pero la intervención policial impidió que el robo se concretara. Este hecho se calificó como tentativa de robo agravado por escalamiento y se sustenta en el acta de procedimiento de la Comisaría 34, la denuncia de la persona damnificada, la declaración de un efectivo policial que presenció el episodio y un informe del Gabinete de Criminalística que constató la altura del paredón. El segundo episodio se produjo algunos meses después en una vivienda ubicada en la intersección de Francisco de Viedma y Alberdi. De acuerdo con la imputación, el hombre forzó y saltó una reja de 2,08 metros para ingresar al patio y sustraer varias paltas. La propietaria advirtió lo ocurrido e intentó recuperarlas, momento en que fue empujada por el imputado, quien se dio a la fuga. La mujer lo siguió en su vehículo y observó que abordaba un colectivo en la intersección de las calles Guido y Buenos Aires. Mientras continuaba el seguimiento, dio aviso a la Policía y el hombre fue detenido a pocas cuadras de allí con la bolsa de alimentos.