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La Policía en una recorrida por el barrio Guido recuperó una camioneta robada

Las recorridas preventivas de la Policía de Río Negro permitieron localizar en el barrio Guido una Volkswagen Taos que había sido denunciada como robada minutos antes. El vehículo fue encontrado por efectivos de la Comisaría 30° sobre la calle Cagliero y quedó secuestrado por disposición de la Fiscalía de turno.

17 de octubre de 2026
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La Policía en una recorrida por el barrio Guido recuperó una camioneta robada
La Policía en una recorrida por el barrio Guido recuperó una camioneta robada

El procedimiento se concretó a las 12.20, cuando el personal policial recorría el sector comprendido entre las escaleras 16 y 20. Durante esas tareas, los efectivos identificaron la camioneta y constataron que sus características coincidían con las de un vehículo denunciado como sustraído poco antes.

A partir de ese hallazgo, se estableció comunicación con la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del rodado para avanzar con las actuaciones correspondientes. 

Posteriormente, se dio intervención al Gabinete de Criminalística y al área judicial correspondiente, con el objetivo de continuar con las diligencias vinculadas al caso.

El procedimiento pone de relieve la importancia de las recorridas y los controles preventivos que realiza la Policía de Río Negro en los distintos sectores de la ciudad. La presencia de los efectivos en las calles permite detectar situaciones relevantes, verificar vehículos y actuar ante posibles hechos delictivos.

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