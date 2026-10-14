ATE convocará a un plenario de secretarios generales para evaluar la propuesta salarial

ATE reanudó este miércoles las negociaciones paritarias en la Función Pública, donde el Gobierno ofertó para el último tramo del año una actualización salarial de acuerdo a la evolución promedio del IPC nacional y de Viedma, un bono compensatorio por el aumento extraordinario de servicios y alimentos y un aumento en los haberes de diciembre para que impacten el aguinaldo.

14 de octubre de 2026

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ATE convocará a un plenario de secretarios generales para evaluar la propuesta salarial

A pedido del sindicato, el Gobierno propuso, además, la realización antes de fin de año de una nueva reunión de la Función Pública, en la que se establecerá el monto del bono. Y un aumento para el primer trimestre de 2027 según la evolución del IPC. De esta manera, los haberes de octubre y noviembre se actualizarán de acuerdo al promedio del IPC nacional y de Viedma de agosto y de septiembre (4,18%); y los de diciembre, según el promedio de los IPC de octubre.