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ATE convocará a un plenario de secretarios generales para evaluar la propuesta salarial

ATE reanudó este miércoles las negociaciones paritarias en la Función Pública, donde el Gobierno ofertó para el último tramo del año una actualización salarial de acuerdo a la evolución promedio del IPC nacional y de Viedma, un bono compensatorio por el aumento extraordinario de servicios y alimentos y un aumento en los haberes de diciembre para que impacten el aguinaldo.

14 de octubre de 2026
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ATE convocará a un plenario de secretarios generales para evaluar la propuesta salarial
ATE convocará a un plenario de secretarios generales para evaluar la propuesta salarial

A pedido del sindicato, el Gobierno propuso, además, la realización antes de fin de año de una nueva reunión de la Función Pública, en la que se establecerá el monto del bono. Y un aumento para el primer trimestre de 2027 según la evolución del IPC.

De esta manera, los haberes de octubre y noviembre se actualizarán de acuerdo al promedio del IPC nacional y de Viedma de agosto y de septiembre (4,18%); y los de diciembre, según el promedio de los IPC de octubre.

Las concesiones del Ejecutivo son producto de las exigencias de ATE durante las últimas semanas. El sindicato había anticipado que el incremento de rubros esenciales por encima del promedio, como tarifas, alquileres y canasta alimentaria ameritaba el pago de una compensación extraordinaria complementaria a la actualización salarial por inflación. Asimismo ATE reclamó un aumento en los haberes de diciembre de manera anticipada, para que éstos impacten efectivamente en el pago del aguinaldo antes de fin de año.

Por otro lado, el sindicato solicitó al Gobierno medidas concretas contra el endeudamiento de los estatales, como la implementación de un tope sobre los haberes netos para deducciones derivadas de préstamos, créditos y otras obligaciones, para garantizar así el carácter alimentario del salario y evitar que el sobreendeudamiento comprometa la subsistencia.

El sindicato convocará en las próximas horas a un plenario de secretarios generales para evaluar la propuesta.

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