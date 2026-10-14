Desarrollado porArthemis

El gobierno le presentó a UNTER una propuesta salarial para el último tramo del año

En la Secretaría de Trabajo de la provincia se desarrolló un nuevo encuentro paritario entre el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y el gremio docente UNTER.

14 de octubre de 2026
Compartir
El gobierno le presentó a UNTER una propuesta salarial para el último tramo del año
El gobierno le presentó a UNTER una propuesta salarial para el último tramo del año

Durante la reunión se detalló la propuesta salarial ofrecida a las autoridades sindicales. En este sentido, se presentó una oferta automática al sueldo bruto, sobre todo concepto, en los meses octubre y noviembre según promedio del IPC Viedma y Nación. De esta manera, se contempla abonar en octubre, con la variación promedio del IPC de agosto y septiembre 2026, un incremento del 4,18%.

La propuesta también prevé una oferta automática para el mes de diciembre de 2026 al sueldo bruto, según promedio del IPC de Viedma y Nación con el IPC de octubre de 2026.

Finalmente, desde la provincia se evalúa abonar una suma no remunerativa por única vez, que será comunicada oportunamente.

Por otro lado, desde Educación se organizarán mesas de trabajo para dar análisis y tratamiento a diferentes temas acordados

Asismo se propuso un nuevo encuentro de paritarias a desarrollarse entre la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre.

Participaron de la paritaria la Secretaria de Educación, Silvia Arza, los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa; la Secretaria General del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda; la Secretaria de Administración, Mónica Temprano.

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Laura Ortiz; el Secretario Adjunto, Félix Mauricio Ovadilla; la Secretaria Gremial, Gabriela Cecilia Aguilar; la Secretaria de Actas y Administración, Ana María Ana María Inchassendague; la Secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci; el Secretario de Nivel Primario, Eduardo Reyes; la Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura, Melisa Lilen Verbeke, y el Asesor Legal Diego Jorge Broggini.

Otras noticias de Rio Negro

La Policía en una recorrida por el barrio Guido recuperó una camioneta robada

La Policía en una recorrida por el barrio Guido recuperó una camioneta robada

17 de octubre de 2026
"Rechazamos con absoluta indignación la miserable propuesta salarial que el Gobierno impuso"

"Rechazamos con absoluta indignación la miserable propuesta salarial que el Gobierno impuso"

16 de octubre de 2026
UPCN solicita que se establezca una nueva negociación salarial en diciembre

UPCN solicita que se establezca una nueva negociación salarial en diciembre

14 de octubre de 2026
Rionet Flow

Más noticias

El próximo 5 de noviembre se licitarán los servicios para 302 lotes en Viedma
Viedma

El próximo 5 de noviembre se licitarán los servicios para 302 lotes en Viedma

19 de octubre de 2026
En un control de tránsito lo detuvieron quiso hacerse el test y el alcoholímetro no funcionaba, ordenaron devolver el vehículo y la licencia
Judiciales

En un control de tránsito lo detuvieron quiso hacerse el test y el alcoholímetro no funcionaba, ordenaron devolver el vehículo y la licencia

19 de octubre de 2026
Una empleada fue sancionada pese a las reiteradas advertencias por usar auriculares y no atender las indicaciones
Judiciales

Una empleada fue sancionada pese a las reiteradas advertencias por usar auriculares y no atender las indicaciones

19 de octubre de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9