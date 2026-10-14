El gobierno le presentó a UNTER una propuesta salarial para el último tramo del año

En la Secretaría de Trabajo de la provincia se desarrolló un nuevo encuentro paritario entre el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y el gremio docente UNTER.

14 de octubre de 2026

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El gobierno le presentó a UNTER una propuesta salarial para el último tramo del año

Durante la reunión se detalló la propuesta salarial ofrecida a las autoridades sindicales. En este sentido, se presentó una oferta automática al sueldo bruto, sobre todo concepto, en los meses octubre y noviembre según promedio del IPC Viedma y Nación. De esta manera, se contempla abonar en octubre, con la variación promedio del IPC de agosto y septiembre 2026, un incremento del 4,18%. La propuesta también prevé una oferta automática para el mes de diciembre de 2026 al sueldo bruto, según promedio del IPC de Viedma y Nación con el IPC de octubre de 2026.