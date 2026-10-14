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UPCN solicita que se establezca una nueva negociación salarial en diciembre

Luego de la reunión de la mesa de la Función Pública comunicó el planteo realizado sobre la propuesta salarial realizada por el Gobierno.

14 de octubre de 2026
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UPCN solicita que se establezca una nueva negociación salarial en diciembre
UPCN solicita que se establezca una nueva negociación salarial en diciembre


Desde UPCN representado por Mónica Miranda, manifestaron que ratificaron el planteo inicial presentado, solicitando la incorporación del mes de diciembre a la propuesta salarial, aplicando un índice REM, así como el traspaso progresivo de las sumas no remunerativas al salario básico.

"Asimismo, solicitamos que se establezca una nueva instancia de negociación durante el mes de diciembre, a fin de abordar y acordar la pauta salarial correspondiente a los meses de enero y febrero de 2027.

En relación con la propuesta de otorgar un bono, solicitamos que el mismo sea reemplazado por una suma bonificable, de modo que tenga incidencia en los conceptos salariales que correspondan.

Por último, dejamos expresa constancia de que, en caso de no obtenerse avances concretos en relación con los puntos planteados, y por indicación de la Comisión Directiva, rechazaremos la oferta salarial presentada, solicitando que dicha posición quede debidamente asentada en la presente acta".

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