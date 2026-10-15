Desarrollado porArthemis

Una trabajadora de Salud presentó un amparo por el control biométrico y el STJ ratificó que no es la vía para cuestionarlo

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó la apelación de una trabajadora del Ministerio de Salud que cuestionó la implementación obligatoria de un sistema de registro de asistencia mediante biometría facial y geolocalización. La decisión confirmó el rechazo del amparo, aunque aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del mecanismo.

15 de octubre de 2026
Compartir
Una trabajadora de Salud presentó un amparo por el control biométrico y el STJ ratificó que no es la vía para cuestionarlo
Una trabajadora de Salud presentó un amparo por el control biométrico y el STJ ratificó que no es la vía para cuestionarlo

La trabajadora había presentado una acción de amparo contra la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Salud de Río Negro. Solicitó que no se le aplicara la resolución provincial que establece el registro de asistencia mediante datos biométricos faciales y geolocalización, sin ofrecer un mecanismo alternativo y con posibles consecuencias disciplinarias ante su incumplimiento.

En su presentación sostuvo que la obligación de proporcionar información vinculada con su identidad física y ubicación afectaba derechos constitucionales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales. También cuestionó que el sistema no contemplara la posibilidad de negarse a suministrar esos datos y planteó que existían alternativas para controlar la asistencia, como los relojes fichadores o los registros manuales.

El amparo fue rechazado inicialmente por un juez de la Cámara del Trabajo de Cipolletti, quien consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para habilitar esa vía excepcional. En particular, señaló que no existían elementos que demostraran una situación de urgencia extrema o un daño inminente que justificara la intervención judicial inmediata.

La trabajadora apeló esa decisión y argumentó que no era necesario esperar a que se produjera una afectación efectiva de sus derechos. Sostuvo que la implementación del sistema ya estaba en marcha y que el carácter obligatorio del registro biométrico justificaba una protección judicial preventiva.

Al analizar el recurso, el STJ consideró que no se había demostrado que el sistema estuviera instalado o próximo a entrar en funcionamiento en el establecimiento sanitario donde trabajaba la mujer. Tampoco se acreditó que las vías administrativas y judiciales ordinarias fueran insuficientes para atender su reclamo.

El fallo explicó que la resolución cuestionada fue dictada en el marco de las facultades legales de la Administración provincial y que contempla disposiciones sobre la protección de los datos personales. Sin embargo, aclaró que determinar si las condiciones concretas de recolección, almacenamiento y utilización de esa información respetan los derechos constitucionales requiere un análisis más amplio.

En ese sentido, el STJ señaló que “la discusión acerca de la proporcionalidad de la medida adoptada y de la existencia de medios alternativos idóneos que permitirían igualmente alcanzar la finalidad requiere un ámbito de conocimiento amplio”.

La resolución también precisó que el rechazo del amparo no implica declarar válido o inválido el sistema de reconocimiento facial. La decisión se limitó a determinar que no estaban reunidos los requisitos excepcionales para tratar el planteo mediante esa vía judicial.

De esta manera, quedó confirmado el rechazo de la acción, sin que se resolviera de fondo la controversia sobre el tratamiento de los datos biométricos del personal de Salud. La trabajadora conserva la posibilidad de plantear sus cuestionamientos por las vías ordinarias correspondientes.

Otras noticias de Judiciales

Un fiscal solicitó un año y medio de prisión para un hombre por desobediencia judicial y robo en un comercio de Viedma

Un fiscal solicitó un año y medio de prisión para un hombre por desobediencia judicial y robo en un comercio de Viedma

16 de octubre de 2026
Pidió una orden judicial para que un colegio le reservara una vacante hasta ponerse de acuerdo con la madre de su hijo

Pidió una orden judicial para que un colegio le reservara una vacante hasta ponerse de acuerdo con la madre de su hijo

16 de octubre de 2026
A una mujer de Viedma le clonaron el chip del celular y le vaciaron la cuenta la justicia extiendió la condena al banco

A una mujer de Viedma le clonaron el chip del celular y le vaciaron la cuenta la justicia extiendió la condena al banco

15 de octubre de 2026
Rionet Flow

Más noticias

"Rechazamos con absoluta indignación la miserable propuesta salarial que el Gobierno impuso"
Rio Negro

"Rechazamos con absoluta indignación la miserable propuesta salarial que el Gobierno impuso"

16 de octubre de 2026
Seis allanamientos se realizaron en Viedma por una causa de robo permitieron secuestrar armas de fuego
Policiales

Seis allanamientos se realizaron en Viedma por una causa de robo permitieron secuestrar armas de fuego

15 de octubre de 2026
UPCN solicita que se establezca una nueva negociación salarial en diciembre
Rio Negro

UPCN solicita que se establezca una nueva negociación salarial en diciembre

14 de octubre de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9