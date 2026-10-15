Seis allanamientos se realizaron en Viedma por una causa de robo permitieron secuestrar armas de fuego

Durante la tarde de este miércoles, se llevaron adelante seis allanamientos simultáneos en jurisdicción de la Comisaría 38ª de Viedma, en el marco de una investigación judicial por el delito de robo.

15 de octubre de 2026

Los procedimientos permitieron el secuestro de armas de fuego y otros elementos de interés para la causa, que serán incorporados a la investigación.

El operativo contó con la participación de efectivos de las comisarías 38ª, 34ª, 30ª y 1ª, la Subcomisaría 59ª y personal del grupo especial COER.

Las diligencias se desarrollaron de manera coordinada entre las distintas unidades policiales, en cumplimiento de las medidas dispuestas en el marco de la investigación.