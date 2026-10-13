Una rápida respuesta policial permitió detener a dos hombres tras una persecución en El Cóndor

La policía de Río Negro detuvo a dos hombres durante la madrugada de este martes, luego de una persecución que comenzó en la villa balnearia de El Cóndor y finalizó en una chacra ubicada a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 1.

13 de octubre de 2026
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Una rápida respuesta policial permitió detener a dos hombres tras una persecución en El Cóndor
Una rápida respuesta policial permitió detener a dos hombres tras una persecución en El Cóndor

El procedimiento se inició alrededor de las 00:02, a partir de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de un automóvil Renault 9 gris oscuro en actitud sospechosa, en inmediaciones de la calle 160.

A partir del aviso, personal policial comenzó un recorrido preventivo y localizó el vehículo sobre la calle 59. En ese momento, los efectivos observaron a dos hombres que saltaban el paredón de una vivienda y luego subían al automóvil para darse a la fuga.

La persecución continuó por la Ruta Provincial 1. Durante el trayecto, el conductor evadió un control policial y los ocupantes arrojaron distintos elementos sobre la calzada, en un intento de dificultar el seguimiento de los móviles.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en el kilómetro 12, donde ambos hombres abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie. Sin embargo, la rápida intervención de los efectivos permitió localizarlos e interceptarlos en las inmediaciones.

En el operativo colaboraron efectivos de la Unidad 30 y de la Brigada Rural. Por disposición de la Fiscalía de turno, los dos hombres quedaron aprehendidos por el delito de resistencia a la autoridad.

Asimismo, se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes y proceder al secuestro del vehículo y de varios elementos, entre ellos cuchillos, para su posterior requisa.

La intervención permitió dar una respuesta inmediata ante una situación sospechosa, que derivó en una persecución por la ruta y culminó con dos personas aprehendidas y el vehículo secuestrado, mientras continúan las actuaciones judiciales.

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