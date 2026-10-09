Una mujer intentó ingresar al Penal N°1 de Viedma con 70 gramos de cocaína para un preso

En una requisa de rutina en el sector de visitas del Penal 1 en Viedma permitió detectar el intento de ingreso de cocaína, por parte de una mujer que había llegado para visitar a un interno llevaba ocho envoltorios, cuyo peso total alcanzó los 69,8 gramos.

9 de octubre de 2026

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Una mujer intentó ingresar al Penal N°1 de Viedma con 70 gramos de cocaína para un preso

El procedimiento se inició alrededor de las 11, cuando una mujer se presentó en el Área de Visita y Correspondencia para encontrarse con un interno alojado en el sector de condenados. Luego de corroborar sus datos personales, personal femenino inició la requisa correspondiente, previa al ingreso al sector de visitas. Durante el control, la visitante entregó voluntariamente un envoltorio que llevaba oculto.