Una mujer intentó ingresar al Penal N°1 de Viedma con 70 gramos de cocaína para un preso
En una requisa de rutina en el sector de visitas del Penal 1 en Viedma permitió detectar el intento de ingreso de cocaína, por parte de una mujer que había llegado para visitar a un interno llevaba ocho envoltorios, cuyo peso total alcanzó los 69,8 gramos.
El procedimiento se inició alrededor de las 11, cuando una mujer se presentó en el Área de Visita y Correspondencia para encontrarse con un interno alojado en el sector de condenados.
Luego de corroborar sus datos personales, personal femenino inició la requisa correspondiente, previa al ingreso al sector de visitas. Durante el control, la visitante entregó voluntariamente un envoltorio que llevaba oculto.
El elemento fue colocado sobre la mesa de requisa para el procedimiento. Al ser revisado, el personal penitenciario constató que contenía ocho paquetes con una sustancia en polvo de color blanco, cuyo pesaje arrojó un total de 69,8 gramos.
La sustancia fue secuestrada, identificada y puesta bajo resguardo para continuar con las actuaciones correspondientes.
A raíz del procedimiento, se inició una causa por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención de la autoridad judicial competente.
El operativo permitió detectar y evitar el ingreso de la sustancia al establecimiento penitenciario, impidiendo que atravesara los controles de seguridad y llegara al interior de la unidad.