Se negó a ponerle el apellido del padre a su hija y con una prueba genética el hombre logró el reconocimiento legal

Durante sus primeros años de vida, una niña de Cipolletti llevó únicamente el apellido de su madre. Según relató su padre, desde el nacimiento había intentado que ambos fueran al Registro Civil para completar el reconocimiento, pero la madre se negó a realizar el trámite. La situación terminó en una acción de filiación y, finalmente, una prueba genética permitió establecer el vínculo biológico.

8 de octubre de 2026

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Se negó a ponerle el apellido del padre a su hija y con una prueba genética el hombre logró el reconocimiento legal

El hombre recurrió al fuero de Familia de Cipolletti para solicitar que se reconociera legalmente su paternidad. Contó que había mantenido una relación con la madre de la niña y que, aunque ya no convivían cuando nació, ella le había reconocido que era su hija. También pidió que la niña incorporara su apellido antes del materno. La madre se presentó posteriormente en el expediente y aceptó el reclamo de filiación. Dio una explicación distinta sobre lo ocurrido: señaló que durante el embarazo no estaba segura de que el hombre fuera el padre. También manifestó que no se oponía a realizar una prueba genética que permitiera establecerlo.