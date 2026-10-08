Abusó sexualmente de su suegra que tiene 79 años y la próxima semana conocerá la condena

En el marco de los alegatos de clausura del debate oral, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare responsable penal a un hombre por haber abusado sexualmente de su suegra, una mujer de 79 años, en un hecho ocurrido en agosto de 2025 en la intimidad del domicilio de la señora.

8 de octubre de 2026

El hecho ocurrió en Roca cuando “el imputado ingresó a la vivienda de la víctima simulando intenciones familiares y, aprovechándose de la confianza y de la extrema vulnerabilidad de la mujer, la agredió”, fue el hecho que la fiscalía llevó a juicio.

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Para sustentar el pedido de responsabilidad penal, la fiscal Julieta Villa presentó en el juicio el testimonio brindado por la propia víctima, junto con las declaraciones de su nieta, su hija, su hijo y una amiga, quienes acreditaron las revelaciones inmediatas, el estado de shock inicial y la posterior admisión de los hechos realizada por el acusado ante su entorno familiar.

Asimismo, la acusación sumó la palabra de la psicóloga Virginia Ansola, integrante de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que expuso el impacto emocional sufrido por la señora. También estuvo presente la especialista del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), quien ratificó en audiencia la veracidad del relato, descartó fabulaciones y confirmó la presencia de un cuadro de trauma psíquico severo.

La fiscalía encuadró la conducta en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Por su parte, el defensor particular del imputado solicitó la absolución de su asistido.

Concluida la exposición de los alegatos de las partes, el Tribunal compuesto por los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Oscar Gatti dará a conocer su veredicto el próximo martes 13 de octubre a las 12:00.