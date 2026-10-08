Después del éxito de Venecia, llega una nueva historia "Domingo por llover" al Teatro San Martín de Viedma

Una historia de familia, recuerdos y secretos llega a escena bajo la dirección de Matías Alzueta.

8 de octubre de 2026

El próximo viernes 30 de octubre a las 21 horas, el Teatro San Martín de Viedma será escenario del estreno de “Domingo por Llover”, una obra de Federico Jiménez.

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Después del recorrido de Venecia, producción que fue declarada de interés cultural municipal y de interés provincial por la Legislatura de Río Negro, Matías Herschaft Alzueta vuelve a la dirección teatral con una nueva propuesta que combina humor, emoción y vínculos familiares.

Una casa, dos hermanas y muchas cosas por decir

En Domingo por Llover, dos hermanas se reencuentran con un objetivo concreto: vender la casa de su madre. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente una cuestión práctica se transforma en un viaje hacia los recuerdos, los vínculos y aquellos secretos familiares que permanecieron guardados durante años.

A ellas se suman Raúl, un amigo de la familia, y Camelia, amiga de la madre, dos personajes que aportarán nuevas miradas y harán que el pasado vuelva a ocupar el centro de la escena.

La obra propone un encuentro con esos vínculos familiares que, aun atravesados por el paso del tiempo, continúan dejando huellas.





El elenco

La puesta cuenta con las actuaciones de:

Lorena Arauzo · Fernanda Barila · Bruno Giordano · Jesica Lago

La dirección está a cargo de Matías Alzueta, actor, director teatral y entrenador actoral, formado actoralmente en el Estudio de Lito Cruz y con experiencia profesional en Buenos Aires.

El autor de la obra, Federico Jiménez, viajará especialmente desde Buenos Aires para acompañar el estreno en Viedma.

Domingo por Llover continúa el camino iniciado con Venecia, consolidando una propuesta de producción teatral independiente y de artistas de la región.

La obra busca acercar al público una historia cercana, reconocible y profundamente humana, donde el humor convive con la emoción y donde una casa se convierte en el escenario de aquello que una familia intenta recordar, ocultar o finalmente decir.

ESTRENO

DOMINGO POR LLOVER

Obra de Federico Jiménez

Dirección: Matías Herschaft Alzueta

📅 Viernes 30 de octubre

🕘 21:00 horas

📍 Teatro San Martín — Viedma

Entradas: disponibles para la función de estreno solo por tel o IG

Al 11 5973-0957

@matiasalzueta

@domingoporllover.teatro