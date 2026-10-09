Fue condenado un hombre a dos años y medio de prisión efectiva por varios hechos cometidos en Viedma

Un hombre que reconoció haber cometido tres hechos delictivos de distinta gravedad fue condenado a dos años y medio de prisión efectiva. La pena única incluye la revocación de la modalidad condicional de una condena anterior. Todas las víctimas fueron informadas de los términos del acuerdo propuesto para concluir sus respectivas causas.

9 de octubre de 2026

La audiencia de procedimiento abreviado se desarrolló en Viedma durante esta semana y se conoció la sentencia del juez de juicio interviniente. En la instancia realizada el martes al mediodía, la Fiscalía había detallado los tres hechos por los que acusó al hombre.

El primero de ellos consistió en el ingreso a una vivienda de la que sustrajo diversos elementos. A las pocas horas fue detenido y gran parte de los objetos robados pudieron ser recuperados y devueltos a su dueño.

El robo fue denunciado varias horas después de ocurrido, cuando el propietario regresó a su hogar y advirtió lo sucedido. A partir de allí se inició una investigación preliminar que permitió determinar la autoría del acusado mediante el análisis de cámaras de seguridad, la realización de pericias científicas y diversas entrevistas. En el hecho participó otra persona que ya fue condenada y cumple una pena de prisión efectiva.

El segundo episodio se produjo durante la tarde del 29 de marzo pasado en una vivienda del barrio Guido. De acuerdo con la acusación, el imputado ingresó al domicilio tras patear la puerta y amenazó a un joven que se encontraba en su interior. Previamente, ambos se habían cruzado en la escalera, situación que, según la reconstrucción del caso, derivó en la reacción del imputado.

Para sostener la acusación se tuvo en cuenta el relato de la víctima, quien describió el temor que le produjo la situación. La escena también fue presenciada por su madre, quien sufrió una descompensación y debió recibir atención médica. Además, se incorporaron entrevistas a personas que presenciaron o tuvieron conocimiento de lo ocurrido, entre ellas una vecina que se desempeña como agente policial.

Finalmente, se incluyó un tercer hecho relacionado con la sustracción de un cajón de bananas de una verdulería local que fue recuperado durante un allanamiento posterior y devuelto al comerciante damnificado.

Luego de relatar cada uno de los episodios y detallar la evidencia que sustentaba la acusación, el juez de juicio le dio la palabra a la defensora oficial, quien manifestó su conformidad con los términos del acuerdo y la calificación legal de los hechos. Finalmente, el hombre reconoció haberlos cometido. El procedimiento incluyó, además, la revocación de la condicionalidad de una condena que le había sido impuesta anteriormente, por lo que notificada la sentencia que hizo lugar al procedimiento convenido, deberá cumplir una pena única de dos años y medio de prisión efectiva.