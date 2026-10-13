Descarriló la locomotora principal del Tren Patagónico del servicio Viedma Bariloche en el tramo Sierra Colorada Los Menucos

Alrededor de las 2:20 horas, las condiciones meteorológicas extremas y las intensas lluvias registradas en la región provocaron el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio Viedma–Bariloche, en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos.

13 de octubre de 2026
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Descarriló la locomotora principal del Tren Patagónico del servicio Viedma Bariloche en el tramo Sierra Colorada Los Menucos
Descarriló la locomotora principal del Tren Patagónico del servicio Viedma Bariloche en el tramo Sierra Colorada Los Menucos

Ante esta situación, y debido a la imposibilidad de continuar la marcha en condiciones seguras, se dispuso el regreso de la formación a Los Menucos.

No hay personas heridas y se está priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del personal.

La formación ya se encuentra en Los Menucos, donde se están coordinando los medios de transporte necesarios para trasladar a los pasajeros en colectivos.

La empresa continuará informando sobre las novedades y las medidas adoptadas para garantizar el traslado seguro de los pasajeros.

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