Descarriló la locomotora principal del Tren Patagónico del servicio Viedma Bariloche en el tramo Sierra Colorada Los Menucos
Alrededor de las 2:20 horas, las condiciones meteorológicas extremas y las intensas lluvias registradas en la región provocaron el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio Viedma–Bariloche, en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos.
Ante esta situación, y debido a la imposibilidad de continuar la marcha en condiciones seguras, se dispuso el regreso de la formación a Los Menucos.
No hay personas heridas y se está priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del personal.
La formación ya se encuentra en Los Menucos, donde se están coordinando los medios de transporte necesarios para trasladar a los pasajeros en colectivos.
La empresa continuará informando sobre las novedades y las medidas adoptadas para garantizar el traslado seguro de los pasajeros.