Descarriló la locomotora principal del Tren Patagónico del servicio Viedma Bariloche en el tramo Sierra Colorada Los Menucos

Alrededor de las 2:20 horas, las condiciones meteorológicas extremas y las intensas lluvias registradas en la región provocaron el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio Viedma–Bariloche, en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos.

13 de octubre de 2026

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Descarriló la locomotora principal del Tren Patagónico del servicio Viedma Bariloche en el tramo Sierra Colorada Los Menucos

Ante esta situación, y debido a la imposibilidad de continuar la marcha en condiciones seguras, se dispuso el regreso de la formación a Los Menucos. No hay personas heridas y se está priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del personal.