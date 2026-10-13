Nuevo reclamo de Río Negro exige a Nación las reparaciones más urgentes en las rutas 22 y 151

El Gobierno de Río Negro reiteró ante Vialidad Nacional el pedido de intervención urgente en los sectores más deteriorados de las rutas nacionales 22 y 151, especialmente después de las últimas lluvias registradas en el Alto Valle. Mientras no se concrete la transferencia de las rutas a la Provincia, Nación continúa siendo responsable de su mantenimiento y conservación. Hasta tanto no se firme el traspaso, Río Negro no puede realizar ninguna obra en las rutas.

13 de octubre de 2026

Los nuevos pedidos se produjeron luego de las lluvias registradas en los últimos días en el Alto Valle, que agravaron las condiciones de circulación en algunos sectores. Una de las situaciones más preocupantes se registra en la zona de Puente 83, sobre la Ruta Nacional 22, donde el deterioro de la calzada representa un serio riesgo para la seguridad de automovilistas, transportistas y vecinos.

Por expreso pedido del Gobernador Alberto Weretilneck, el Gobierno Provincial volvió a reclamar a las autoridades de Vialidad Nacional la realización de tareas mínimas de mantenimiento y reparación en las rutas nacionales 22 y 151, ante el deterioro que presentan distintos tramos y los riesgos que esta situación representa para quienes transitan diariamente por ambas vías.

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La Provincia viene realizando gestiones para asumir la administración de ambas rutas nacionales, con el objetivo de avanzar en un programa de recuperación que permita atender los sectores más comprometidos y mejorar progresivamente las condiciones de transitabilidad.

En este marco, el Gobierno de Alberto Weretilneck ha sostenido la decisión de hacerse cargo de las rutas 22 y 151, pero planteando la necesidad de establecer condiciones administrativas, jurídicas y operativas claras para concretar el traspaso, evitando asumir obligaciones pendientes que corresponden al Estado Nacional.

Las gestiones entre ambas jurisdicciones continúan y, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno Provincial, la formalización del proceso podría concretarse durante la segunda quincena de noviembre. A partir de ese momento, y una vez cumplidos los procedimientos correspondientes, Río Negro prevé iniciar un plan de intervención sobre los sectores que requieren respuestas más urgentes.

Sin embargo, hasta que se formalice el traspaso, la responsabilidad sobre el mantenimiento y la seguridad de las rutas continúa siendo de Vialidad Nacional. Por ese motivo, la Provincia insiste en que las tareas indispensables de conservación no pueden quedar supeditadas a los tiempos administrativos del proceso.

En particular, se solicitó una intervención inmediata en los sectores afectados por las lluvias, con trabajos que permitan recuperar condiciones mínimas de circulación y reducir los riesgos de accidentes.

El proceso de traspaso no debe significar una interrupción de las obligaciones de mantenimiento. Mientras se completan los trámites, resulta indispensable garantizar condiciones seguras para los miles de rionegrinos que utilizan diariamente estas rutas para trabajar, producir, estudiar o trasladarse entre localidades.

Río Negro ratifica su voluntad de avanzar con la recuperación de las rutas 22 y 151, pero insiste en que las necesidades urgentes de seguridad vial requieren respuestas inmediatas, independientemente de los plazos que demande la transferencia de su administración.