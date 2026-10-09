El gremio ATE anunció el que el gobierno retoma la negociación salarial el miércoles 14

El sindicato reclama una actualización de haberes para el último tramo del año por IPC. También, una anticipación del aumento de diciembre, para que éste impacte en el aguinaldo. El encuentro está previsto para el miércoles a las 10 en Función Pública.

9 de octubre de 2026
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El gremio ATE anunció el que el gobierno retoma la negociación salarial el miércoles 14
El gremio ATE anunció el que el gobierno retoma la negociación salarial el miércoles 14

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno retomarán el próximo miércoles a las 10 la negociación salarial para el último tramo del año en la Secretaría de la Función Pública, en Viedma.

Durante el último encuentro, el Ejecutivo llegó sin una oferta de actualización de haberes. El sindicato dejó asentado su reclamo de una recomposición tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como fue acordado en reuniones anteriores.

Ahora, además, reclama un anticipo del aumento correspondiente a los haberes de diciembre, para que éste impacte en el aguinaldo que se liquida antes de fin de año.

Por otro lado, ATE relevó que existen rubros esenciales que registraron incrementos superiores al promedio general de los precios. Entre ellos, las tarifas de luz, gas y agua, los alquileres y la canasta alimentaria.

El sindicato rechazó la implementación del control biométrico como mecanismo excluyente para registrar la asistencia. Sin oponerse al control de presentismo, solicitó que se garanticen métodos alternativos, tal como establece la legislación vigente, para aquellos trabajadores que, por distintas circunstancias, no quieran o no puedan incorporar sus datos biométricos a un sistema de este tipo.

Asimismo, ATE reclamó la regularización de las recategorizaciones pendientes y el pago retroactivo de las deudas que hayan sido comprobadas. El retraso alcanza a trabajadores de varios sectores de la Administración Pública Provincial.

Por último, el sindicato realizó demandas sectoriales vinculadas a Educación, Salud, SeNAF, Desarrollo Humano y SPLIF.

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