En varios allanamientos en Viedma secuestraron marihuana, una balanza y otros elementos

Una denuncia anónima y confidencial al 0800 puso en marcha una investigación que se extendió durante cinco meses y culminó con cuatro allanamiento en Viedma. En uno de los domicilios encontraron marihuana, una balanza de precisión y otros elementos que quedaron incorporados a la causa por venta de estupefacientes, mientras que una mujer quedó a disposición de la Justicia Federal.

10 de octubre de 2026

Con esos elementos, los investigadores solicitaron órdenes de allanamiento al Juzgado Federal de Viedma, que autorizó los procedimientos en cuatro domicilios de la zona, aunque los resultados fueron diferentes en cada uno.

La investigación comenzó a partir de información que advertía sobre una presunta venta de drogas en una vivienda ubicada en las calles 19 y 2. A partir de esa denuncia, se desarrollaron distintas tareas para reunir elementos probatorios que permitieran avanzar con la causa.

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El principal resultado se registró en una vivienda donde los efectivos encontraron marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo. Una muje que se encontraba en la vivienda quedó vinculada a la investigación judicial.

En los otros tres domicilios allanados no se encontraron elementos de interés para la causa. En uno de ellos, ubicado en calle 19, los efectivos hallaron una buena cantidad de dinero en efectivo, aunque no se encontraron sustancias estupefacientes ni se registraron secuestros.

Las diligencias finalizaron a la medianoche, con el secuestro de los elementos encontrados en la vivienda investigada y la imputación de la mujer mayor de edad. El procedimiento tuvo como punto de partida una denuncia confidencial, una herramienta que permite aportar información sobre posibles puntos de venta de drogas sin exponer públicamente la identidad de quien denuncia.

La línea gratuita 0800-333-4124 de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) es una herramienta clave para detectar puntos de venta de drogas en Río Negro.

A través de este canal, cualquier persona puede aportar información de manera anónima y confidencial, sin exponer su identidad. Su implementación forma parte de una política pública impulsada por Río Negro para consolidar la participación ciudadana y sumar información para orientar las investigaciones contra el narcomenudeo. Cada denuncia puede convertirse en el punto de partida para una investigación y contribuir a detectar lugares donde se presume que se comercializan estupefacientes.