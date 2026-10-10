Ocho años de prisión solicitaron para una mujer que inició un incendio en el que murió su tío

El Ministerio Público Fiscal pidió que una mujer sea condenada a ocho años de prisión por el delito de homicidio. El hecho ocurrió el 27 de junio pasado, durante la madrugada, cuando la imputada inició un incendio en una de las habitaciones ubicadas en el frente de una vivienda en la que se encontraba su tío, quien falleció como consecuencia del fuego.

10 de octubre de 2026

Como parte del sustento probatorio obtenido a lo largo de las pesquizas Giammona, acompañada en la audiencia por el adjunto Alejo Dominguez Masciale, enumeró los resultados de la actuación del personal policial perteneciente a la comisaría situada en el barrio IPPV, las comunicaciones recibidas por el sistema de emergencias 911 y la intervención del Cuerpo de Bomberos. Este último identificó el sector donde comenzó el incendio, explicó las tareas realizadas para sofocarlo y describió las circunstancias en las que se encontró el cuerpo de la víctima.

La fiscal Mariana Giammona fue la encargada de encabezar la investigación que aportó evidencia suficiente para poder avanzar en un procedimiento abreviado en el que la imputada, asesorada por la defensa pública, reconoció ser culpable de los hechos. La fiscalía explicó que el motivo habría tenido relación con peleas previas entre ella y su tío, quien residía en la vivienda y perdió la vida en el hecho, que incluso implicaron medidas cautelares previas impuestas para proteger al hombre en el marco de un expediente del fuero de Familia.

También incorporó informes de un perito especializado que determinó la zona de origen del fuego y explicó que los indicios hallados al analizar el colchón que fue quemado eran compatibles con un inicio a cierta altura y no desde el suelo. Señaló que la causa probable había sido la acción humana, descartando como hipótesis un origen accidental o eléctrico. Asimismo, indicó la posibilidad de que se hubiera utilizado un líquido acelerante. Fue quien constató que la vivienda no contaba con suministro de gas y que los artefactos eléctricos no presentaban defectos.

La Fiscalía mencionó además el material obtenido a partir del relevamiento de cámaras de seguridad, registros fotográficos, planimetrías, la reconstrucción virtual y las tareas del Gabinete de Criminalística. A ello se sumaron el análisis estructural de la vivienda realizado por un laboratorio de la Policía Federal y las actuaciones de la médica policial y la médica forense que suscribieron los informes correspondientes.

Entre las restantes evidencias se incluyeron declaraciones testimoniales que daban cuenta de la relación conflictiva entre la víctima y su sobrina, circunstancia también referida por la Secretaría de Adultos Mayores, que le brindaba asistencia. Además declararon personas del vecindario que manifestaron haber tenido conflictos con la imputada y otras que señalaron haberla visto circular reiteradamente por el sector. Ello fue captado por imágenes de cámaras de seguridad e informes de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), que permitieron establecer la presencia de la mujer en inmediaciones.

Luego de tal detalle, la Defensora Pública Penal María Paz Alvarez, adhirió al acuerdo presentado, que contempló una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. Se informó además que familiares de la víctima, también vinculados familiarmente con la imputada, habían sido puestos en conocimiento de la resolución prevista para el caso.

En otro planteo, la Defensa solicitó que no se difundieran imágenes de la mujer debido a padecimientos de salud mental. La Fiscalía acompañó el pedido y mencionó informes recibidos desde el complejo penal, donde cumple prisión preventiva desde que se le formularon cargos, que daban cuenta de esa situación.

Finalmente, el juez de juicio Marcelo Chironi receptó el acuerdo de juicio abreviado cuya sentencia dará a conocer durante la semana próxima. También admitió el planteo referido a la privacidad de la condenada y dispuso una prohibición circunscripta a la publicación de sus imágenes.