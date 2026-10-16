"Rechazamos con absoluta indignación la miserable propuesta salarial que el Gobierno impuso"
UPCN en Río Negro rechazó "con absoluta indignación la miserable propuesta salarial que el Gobierno impuso".
"Nos convocan a una mesa donde supuestamente se debe escuchar y considerar las demandas de las y los trabajadores, pero terminamos presenciando el mismo espectáculo autoritario de siempre: el Gobierno ya "determinó", unilateralmente y a nuestras espaldas, un aumento del 4,18% para octubre y noviembre —lo que en el bolsillo de un estatal representa una suma de apenas $66.000 aproximadamente— y un bono compensatorio para el primer trimestre de 2027 que rechazamos en ese mismo instante.
Los trabajadores estatales no necesitamos reuniones ficticias para escuchar decisiones arbitrarias disfrazadas de negociación. Lo que necesitamos, y lo que vamos a exigir en la calle y en cada lugar de trabajo, es una recomposición salarial real que le ponga un freno urgente al deterioro aplastante de nuestros ingresos.
Nos preguntamos con bronca: ¿Para qué nos llaman si ya tienen todo cerrado? ¿La Mesa de la Función Pública es un espacio legítimo de negociación o apenas una formalidad burocrática vacía donde los trabajadores llegamos tarde a decisiones que ya fueron tomadas a puerta cerrada? Si este es el juego que pretende jugar el Gobierno, entonces exigiremos transparencia, explicaciones claras y una negociación de verdad, no un simulacro para la foto.
Asimismo, desmentimos rotundamente las versiones oficiales sobre el contenido del encuentro. En esa reunión jamás se trataron temas vinculados al funcionamiento del Estado en los distintos organismos.
No vamos a ser cómplices del ajuste ni a validar decisiones prediseñadas. Los estatales de Río Negro merecemos respeto, dignidad y salarios que alcancen para vivir", expresaron desde UPCN en un comunicado.