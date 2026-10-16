"Rechazamos con absoluta indignación la miserable propuesta salarial que el Gobierno impuso"

UPCN en Río Negro rechazó "con absoluta indignación la miserable propuesta salarial que el Gobierno impuso".

16 de octubre de 2026

"Nos convocan a una mesa donde supuestamente se debe escuchar y considerar las demandas de las y los trabajadores, pero terminamos presenciando el mismo espectáculo autoritario de siempre: el Gobierno ya "determinó", unilateralmente y a nuestras espaldas, un aumento del 4,18% para octubre y noviembre —lo que en el bolsillo de un estatal representa una suma de apenas $66.000 aproximadamente— y un bono compensatorio para el primer trimestre de 2027 que rechazamos en ese mismo instante.

Los trabajadores estatales no necesitamos reuniones ficticias para escuchar decisiones arbitrarias disfrazadas de negociación. Lo que necesitamos, y lo que vamos a exigir en la calle y en cada lugar de trabajo, es una recomposición salarial real que le ponga un freno urgente al deterioro aplastante de nuestros ingresos.