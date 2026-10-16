Un fiscal solicitó un año y medio de prisión para un hombre por desobediencia judicial y robo en un comercio de Viedma

El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de un año y medio de prisión para un hombre acusado de desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse al domicilio de su expareja y sus hijos y de cometer posteriormente un robo en un comercio céntrico de Viedma. El imputado reconoció haber cometidos los hechos atribuidos.

16 de octubre de 2026

En primer término le endilgó haberse acercado en dos oportunidades a la vivienda en la que residían su expareja y sus hijos. El primer episodio ocurrió durante la madrugada del 7 de mayo y el segundo, alrededor de las 17 horas. En ambas ocasiones, el acusado incumplió una prohibición de acercamiento dispuesta por el fuero de Familia, de la que se encontraba debidamente notificado. Tal incumplimiento de esas medidas cautelares implicaron el inicio de una causa penal en el que también se le impusieron nuevas reestricciones.

En la audiencia realizada este jueves, el fiscal Guillermo Ortiz detalló los tres hechos, precisó los lugares, horarios y modalidades en que se produjeron y detalló las evidencias reunidas en cada investigación para sustentar la acusación.

El tercer hecho ocurrió algunos meses después, cuando el mismo hombre ingresó, junto con otra persona que no pudo ser identificada, a un kiosco ubicado en la zona céntrica de Viedma. Según describió la Fiscalía, integrada también por Bárbara Fantón, durante ese episodio el acusado amenazó al comerciante manifestándole que tenía un arma. En esas circunstancias, sustrajo mercadería y huyó, pero la rápida intervención de agentes policiales gracias a un llamado al 911 permitieron su detención a pocas cuadras del lugar. Este robo produjo el inicio de una nueva investigación penal y en el marco de ella se dispuso su prisión preventiva, medida que cumple actualmente.

En la instancia procesal de hoy el fiscal detalló la evidencia incorporada a cada uno de los tres legajos, con la que fundamentó la atribución de responsabilidad al acusado. Asimismo, explicó los términos del acuerdo de juicio abreviado y solicitó que se impusiera una pena de un año y medio de prisión por la totalidad de los hechos.

Por su parte, el abogado defensor del hombre, Luciano Perdriel, adhirió esión con la propuesta de la Fiscalía. El imputado, a su turno, reconoció expresamente haber cometido los tres hechos que se le atribuyeron.

Finalmente, luego de escuchar a las partes y al acusado, Marcelo Chironi, juez de juicio interviniente, adelantó que aceptaba el acuerdo presentado y que dictaría la sentencia en los términos propuestos por la Fiscalía y la defensa, imponiendo una pena de un año y medio de prisión.