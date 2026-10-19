El próximo 5 de noviembre se licitarán los servicios para 302 lotes en Viedma

El Gobierno de Río Negro realizará el próximo 5 de noviembre la licitación de una importante obra de suelo urbano en Viedma, que contempla agua, electricidad y alumbrado público para 302 lotes. El trabajo será realizado con fondos provinciales y forma parte de la política impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck para ampliar el acceso a los servicios públicos en distintas localidades de la provincia.

19 de octubre de 2026

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El próximo 5 de noviembre se licitarán los servicios para 302 lotes en Viedma

A través del programa provincial “Río Negro Suelo Urbano”, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) busca garantizar soluciones habitacionales con líneas de financiamiento muy accesibles. La inversión oficial para esta obra es de $1.282.898.675 y los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 300 días corridos.



Las empresas interesadas en adquirir los pliegos podrán hacerlo en la sede de Viedma del IPPV, ubicada en Winter y Murillo, de 8 a 13.