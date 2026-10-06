Astuti asoma como posible candidato a intendente de Viedma en la pulseada interna de Juntos Somos Río Negro

La mesa chica de Juntos Somos Rio Negro, encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de bloque Facundo López, analiza dentro de varios temas a futuro el escenario electoral para la capital rionegrina y evalúa fuertemente la figura de Nahuel Astuti, actual secretario de Estado de la Juventud, Deporte y Cultura, para disputar la intendencia.

6 de octubre de 2026

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Astuti asoma como posible candidato a intendente de Viedma en la pulseada interna de Juntos Somos Río Negro

La discusión central en el espacio político gira en torno a la continuidad del actual intendente, Marcos Castro (vicepresidente de Juntos Somos Río Negro), o bien dar el visto bueno a la postulación de Astuti, a quien sectores influyentes del oficialismo consideran el candidato ideal. La definición política se tomaría antes de fin de año, alineada con el cronograma electoral provincial del 2027 previsto entre abril y junio para la gobernación, tras lo cual se definirían los comicios municipales.



Castro, actual jefe comunal que llegó al cargo impulsado por Vice Gobernador Pedro Pesatti, de quien fue secretario de Gobierno y jefe de Gabinete durante su gestión como intendente de Viedma.