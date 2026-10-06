Astuti asoma como posible candidato a intendente de Viedma en la pulseada interna de Juntos Somos Río Negro
La mesa chica de Juntos Somos Rio Negro, encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de bloque Facundo López, analiza dentro de varios temas a futuro el escenario electoral para la capital rionegrina y evalúa fuertemente la figura de Nahuel Astuti, actual secretario de Estado de la Juventud, Deporte y Cultura, para disputar la intendencia.
La discusión central en el espacio político gira en torno a la continuidad del actual intendente, Marcos Castro (vicepresidente de Juntos Somos Río Negro), o bien dar el visto bueno a la postulación de Astuti, a quien sectores influyentes del oficialismo consideran el candidato ideal. La definición política se tomaría antes de fin de año, alineada con el cronograma electoral provincial del 2027 previsto entre abril y junio para la gobernación, tras lo cual se definirían los comicios municipales.
Castro, actual jefe comunal que llegó al cargo impulsado por Vice Gobernador Pedro Pesatti, de quien fue secretario de Gobierno y jefe de Gabinete durante su gestión como intendente de Viedma.
Actualmente existe un distanciamiento entre Pesatti y Castro, originado luego de la decisión del gobernador de respaldar a Facundo López como candidato a senador en el 2025, dejando de lado las aspiraciones de Pesatti. La elección con López el oficialismo la perdió.
Pesatti en ese enojo por la promesa imcumplida de Weretilneck, esperó que sus aliados políticos lo acompañaran incondicionalmente; y no notó encontró eso en Castro que optó para el vice de la provincia acercarse más al gobernador y diferenciarse de quién lo impulsó a la intendencia.
En el escenario actual, tras el alejamiento político de Pesatti de la estructura oficialista y su posterior acercamiento a María Emilia Soria, candidata a gobernadora por el justicialismo, Castro perdió a su principal padrino de origen. Si bien mantiene cierto respaldo dentro de la estructura partidaria, las dudas de la conducción provincial encabezada por Weretilneck ponen hoy en suspenso su continuidad como candidato a la reelección en la capital rionegrina.
La decisión final sobre el futuro de Viedma dependerá de los próximos movimientos en la mesa chica de Juntos Somos Río Negro, definiendo si el oficialismo apuesta por la continuidad de Castro o por el recambio de la mano de Nahuel Astuti.