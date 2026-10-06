Sempé insiste con la protección salarial de los estatales endeudados y cuestiona la falta de tratamiento del oficialismo en la Legislatura
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé del bloque Vamos con Todos, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de frenar el sobreendeudamiento de los trabajadores del Estado rionegrino. A través de un nuevo proyecto de ley, busca limitar los descuentos sobre los haberes, una iniciativa que hasta el momento no logra conseguir el debate legislativo debido al freno impuesto por el oficialismo, encabezado por Facundo López, presidente del bloque Juntos Somos Río Negro.
En diálogo con Lo Principal Sepé recordó que la propuesta legislativa establece que el total de retenciones, descuentos o embargos no podrá superar el 20% del salario neto, incluso contando con la autorización del propio empleado. El proyecto abarca a préstamos bancarios y no bancarios, tarjetas de crédito, mutuales, cooperativas y cualquier sistema de financiamiento con débitos directos sobre el sueldo.
Ante la falta de tratamiento en las comisiones y el recinto, Delgado Sempé criticó la postura del bloque oficialista y advirtió sobre la gravedad de la situación actual: "Miles de trabajadores están atrapados en un círculo de endeudamiento que los obliga a sacar nuevos créditos para poder vivir, perdiendo cada vez más capacidad de ingreso". En la misma línea, remarcó que el salario posee un carácter alimentario y "no puede quedar expuesto a mecanismos que terminan siendo confiscatorios en la práctica".
El legislador sostuvo en Lo Principal que este escenario se vio agudizado por el contexto socioeconómico nacional y la caída del poder adquisitivo, factores que empujan a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas. Asimismo, cuestionó que el esquema vigente de retenciones directas fomenta prácticas abusivas de entidades financieras que otorgan créditos sin evaluar la capacidad real de pago, trasladando todo el riesgo al trabajador.
Pese a los antecedentes en la materia y a la complementariedad de la medida con otras propuestas de su autoría —como el Programa de Desendeudamiento de las Familias Rionegrinas—, la iniciativa sigue sin encontrar eco en la conducción parlamentaria de Juntos Somos Río Negro.
"Este proyecto no busca que nadie deje de pagar, sino poner reglas justas. Se trata de defender el salario, evitar abusos y frenar un modelo que descarga el ajuste sobre quienes viven de su trabajo", concluyó Delgado Sempé, reclamando que el oficialismo destrabe el debate en la Legislatura.