Ampliaron los turnos para mamografías en hospitales públicos de Rio Negro

El Ministerio de Salud, en el marco de las políticas sanitarias que promueve el Gobernador Alberto Weretilneck, mantiene hasta el 24 de octubre los turnos vespertinos de 16 a 21 en los 12 hospitales públicos que cuentan con equipamiento de bioimágenes. La medida busca facilitar el acceso a mamografías a mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado el estudio en el último año, sin necesidad de presentar orden médica.

21 de octubre de 2026

En Viedma, la jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Artémides Zatti, Verónica Carante, explicó que la ampliación horaria permitió sumar una nueva franja de atención. "Rutinariamente tenemos dos consultorios, uno de mañana y uno de tarde. Ahora agregamos un consultorio más de tarde a disposición del Ministerio, por lo que estamos trabajando de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 21 horas", detalló.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Prevención y Concientización sobre el Cáncer de Mama y forma parte de "La Semana de las Mamografías", una estrategia provincial orientada a garantizar el acceso equitativo, gratuito e inclusivo a los controles de salud.

Carante remarcó la importancia de realizar los controles para detectar la enfermedad en sus etapas iniciales. "Buscamos captar a la mayor cantidad de pacientes que están en edad de hacerse la mamografía. Lo importante acá es detectar el cáncer de mama tempranamente; la mamografía es el estudio específico para eso. Apuntamos a hacer mamografías de screening y de control, y no tanto de diagnóstico o tratamiento cuando ya hay un nódulo palpable. Queremos detectar cuando inicia, por ejemplo en un grupito de calcio, para que no sea una enfermedad terminal ni agresiva", señaló.

La profesional también destacó la calidad del equipamiento disponible en el hospital y explicó que el mamógrafo cuenta con herramientas destinadas a mejorar la experiencia de las pacientes. "Contamos con un mamógrafo de alta calidad diagnóstica que incluye software de tratamiento del dolor. La mamografía hoy es más amigable que antes; el estudio no duele, no molesta tanto y es clave destinarle este ratito una vez al año", sostuvo.

La respuesta de la comunidad en Viedma y la región ha sido importante. Según Carante, los turnos del consultorio incorporado se encuentran completos y el hospital también recibe pacientes de otras localidades de la Zona Atlántica. "Hay muchísima demanda. Con este consultorio que agregamos los turnos se están utilizando todos. Además de Viedma y sus alrededores, recibimos pacientes de toda la Zona Atlántica; por ejemplo, del Hospital de Conesa ya han enviado tres combis con mujeres desde que inició octubre, y también recibimos de Guardia Mitre", destacó.

Durante la campaña también se generaron espacios para compartir experiencias de mujeres que atravesaron la enfermedad y pudieron detectarla a tiempo. Carante contó que, en un encuentro realizado en el hospital, participaron dos pacientes que habían recibido un diagnóstico durante controles de rutina y que actualmente se encuentran de alta.

"Hoy realizamos un pequeño encuentro con pacientes acá afuera del hospital y se sumaron dos mujeres que habíamos diagnosticado nosotros hace unos años. Contaron su experiencia y estaban profundamente agradecidas porque vinieron en su momento por un control de rutina, fueron diagnosticadas a tiempo y hoy están de alta y súper bien. A eso apuntamos con los controles", expresó.

La jefa del servicio recordó que el acceso a las mamografías no se limita a octubre, ya que el Ministerio de Salud propuso mantener durante todo el año la atención sin orden médica para mujeres de entre 50 y 69 años. "Octubre es el mes en el que concientizamos, pero las mamografías de control se realizan en el hospital de manera continua", explicó.

Finalmente, Carante destacó la importancia de contar con equipamiento y personal especializado en el sistema público de salud. "Tener este equipo y brindar esta posibilidad a pacientes que no tienen obra social o que eligen el hospital público es un gran logro que estamos aprovechando al máximo", concluyó.

Red provincial de mamografía

La atención vespertina extendida, de 16 a 21, está disponible hasta el 24 de octubre en los 12 hospitales públicos de la provincia que cuentan con equipamiento de bioimágenes:

Viedma: Hospital Área Programa Artémides Zatti.

General Roca: Hospital Área Programa Dr. Francisco López Lima.

San Carlos de Bariloche: Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo.

Cipolletti: Hospital Área Programa Dr. Pedro Moguillansky.

Allen: Hospital Área Programa Dr. Ernesto Accame.

Villa Regina: Hospital Área Programa Dr. Elías Smirnoff.

Catriel: Hospital Área Programa Dra. Cecilia Grierson.

Choele Choel: Hospital Área Programa Choele Choel.

Río Colorado: Hospital Área Programa Dr. José Cibanal.

San Antonio Oeste: Hospital Área Programa Dr. Aníbal Serra.

El Bolsón: Hospital Área Programa El Bolsón.

Ingeniero Jacobacci: Hospital Área Programa Dr. Rogelio Cortizo.

Las mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado una mamografía en el último año pueden acceder al estudio sin orden médica durante la campaña. Para quienes presenten síntomas o tengan antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, se recomienda realizar una consulta médica para evaluar cada situación y determinar los pasos a seguir.