Crespo manifestó que el amparo no es la vía adecuada para cuestionar la obligatoriedad del reconocimiento facial

En un nuevo Dictamen (N° 183/26) suscripto por el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, volvió a sostener que el amparo no es la vía adecuada para cuestionar la obligatoriedad del sistema de reconocimiento facial y que existen otras vías administrativas y judiciales que permiten discutir la legalidad de la medida y garantizar el eficaz tratamiento de los derechos involucrados.

21 de octubre de 2026

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Crespo manifestó que el amparo no es la vía adecuada para cuestionar la obligatoriedad del reconocimiento facial

El pronunciamiento no implica una definición sobre la constitucionalidad del sistema de reconocimiento facial, sino que se concentra en determinar cuál es la vía adecuada para cuestionar su implementación. La resolución del recurso de apelación corresponde ahora al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La controversia se originó a partir de la implementación de un sistema de registro de asistencia laboral mediante reconocimiento facial, establecido por la Secretaría de la Función Pública a través de la Resolución 986/2026. Un grupo de trabajadores presentó acciones de amparo por considerar que la obligatoriedad del mecanismo vulneraba sus derechos a la intimidad, a la protección de los datos personales y a la autodeterminación informativa.



