En Viedma la justicia acordó la desocupación de un departamento y fijó reglas de convivencia
Dos mujeres que mantenían un conflicto por la ocupación de un departamento en Viedma alcanzaron un acuerdo durante una mediación prejudicial. Una de ellas se comprometió a entregar la vivienda antes de fin de año. Además, ambas establecieron pautas de convivencia que deberán respetar hasta que se concrete la desocupación del inmueble.
El acuerdo se formalizó en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Viedma. Durante el encuentro, establecieron las condiciones para la restitución del departamento. La ocupante se comprometió a entregar la propiedad libre de personas a fin de año.
Uno de los puntos del acuerdo se centró en las reglas de convivencia que ambas deberán respetar hasta la desocupación del inmueble. Además se comprometieron a respetar mutuamente su privacidad y evitar cualquier conducta que pudiera afectarla. También acordaron mantener una comunicación cordial y respetuosa, sin comentarios ofensivos.
El acta incluyó obligaciones relacionadas con el mantenimiento de la propiedad. Ambas mujeres aceptaron conservar el inmueble en condiciones adecuadas, con especial atención al estado de los vidrios de las ventanas, entre otros elementos.
Otro punto del acuerdo reguló el acceso al patio posterior de la vivienda. La ocupante se comprometió a permitir que la otra mujer ingresara a ese sector para cuidar las plantas, siempre que avisara con anticipación.
Estas disposiciones permanecerán vigentes hasta la entrega efectiva del departamento, de acuerdo con los compromisos asumidos por ambas partes durante la mediación.