En Viedma la justicia acordó la desocupación de un departamento y fijó reglas de convivencia

Dos mujeres que mantenían un conflicto por la ocupación de un departamento en Viedma alcanzaron un acuerdo durante una mediación prejudicial. Una de ellas se comprometió a entregar la vivienda antes de fin de año. Además, ambas establecieron pautas de convivencia que deberán respetar hasta que se concrete la desocupación del inmueble.

22 de octubre de 2026

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En Viedma la justicia acordó la desocupación de un departamento y fijó reglas de convivencia

El acuerdo se formalizó en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Viedma. Durante el encuentro, establecieron las condiciones para la restitución del departamento. La ocupante se comprometió a entregar la propiedad libre de personas a fin de año. Uno de los puntos del acuerdo se centró en las reglas de convivencia que ambas deberán respetar hasta la desocupación del inmueble. Además se comprometieron a respetar mutuamente su privacidad y evitar cualquier conducta que pudiera afectarla. También acordaron mantener una comunicación cordial y respetuosa, sin comentarios ofensivos.