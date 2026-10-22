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Detuvieron en Viedma a un hombre que tenía un pedido de captura vigente

Personal de la Comisaría 34ª detuvo este miércoles por la noche a un hombre de 35 años que registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Fiscalía N.º 4.

22 de octubre de 2026
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Detuvieron en Viedma a un hombre que tenía un pedido de captura vigente
Detuvieron en Viedma a un hombre que tenía un pedido de captura vigente

El procedimiento se realizó alrededor de las 21 horas, en el barrio América, donde los efectivos localizaron al hombre y le informaron sobre la situación judicial que registraba.

Tras tomar conocimiento de la situación, el fiscal de turno, dispuso que permaneciera aprehendido, solicitó la verificación de sus antecedentes y ordenó aguardar nuevas directivas judiciales.

Además, se requirió la intervención de la médica policial para realizar las actuaciones correspondientes.
El procedimiento se enmarca en las tareas de prevención y cumplimiento de los requerimientos judiciales que lleva adelante el personal policial en la ciudad.

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