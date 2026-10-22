Detuvieron en Viedma a un hombre que tenía un pedido de captura vigente
Personal de la Comisaría 34ª detuvo este miércoles por la noche a un hombre de 35 años que registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Fiscalía N.º 4.
El procedimiento se realizó alrededor de las 21 horas, en el barrio América, donde los efectivos localizaron al hombre y le informaron sobre la situación judicial que registraba.
Tras tomar conocimiento de la situación, el fiscal de turno, dispuso que permaneciera aprehendido, solicitó la verificación de sus antecedentes y ordenó aguardar nuevas directivas judiciales.
Además, se requirió la intervención de la médica policial para realizar las actuaciones correspondientes.
El procedimiento se enmarca en las tareas de prevención y cumplimiento de los requerimientos judiciales que lleva adelante el personal policial en la ciudad.