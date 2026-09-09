Se dispuso una veda preventiva para la extracción, recolección, comercialización y consumo de moluscosen Pozo Salado

El Gobierno de Río Negro dispuso una veda preventiva para la extracción, recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos del Área Natural Protegida Pozo Salado, tras detectarse niveles de toxina paralizante de moluscos (TPM) superiores a los establecidos para el consumo humano. La medida se mantendrá hasta contar con nuevos análisis.

9 de septiembre de 2026

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Se dispuso una veda preventiva para la extracción, recolección, comercialización y consumo de moluscosen Pozo Salado





La medida se adoptó en el marco del programa de monitoreo periódico de los recursos marinos que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Las muestras de mejillones obtenidas en el sector Punta Mejillón, dentro del ANP Pozo Salado, fueron analizadas por el Laboratorio Regional de Salud Ambiental y confirmaron la presencia de TPM en concentraciones que representan un riesgo para la salud. Ante estos resultados, la Provincia actuó de manera preventiva para evitar la exposición de la población a productos contaminados. La denominada “marea roja” es un fenómeno natural asociado a la proliferación de determinadas microalgas capaces de producir toxinas. Los moluscos bivalvos pueden acumularlas al alimentarse de estos organismos sin que esto modifique su aspecto, olor o sabor. Además, las toxinas no se eliminan mediante la cocción ni con el agregado de limón, vinagre o alcohol, por lo que no existe una forma casera de determinar si un ejemplar es seguro para consumir.

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