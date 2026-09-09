“Nuestras pymes tienen que ser parte del desarrollo energético”, expresó Weretilneck en el Foro Pymes Italia–América Latina

El Gobernador Alberto Weretilneck participó del Foro Pymes Italia–América Latina, donde destacó el papel estratégico que tendrá Río Negro en la nueva matriz energética del país e insistió en que el desarrollo de los grandes proyectos de exportación “debe traducirse en oportunidades concretas para las pymes, las empresas y los trabajadores rionegrinos”. También destacó el vínculo histórico de la provincia con Italia y la proyección como un socio estratégico.

9 de septiembre de 2026
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