Más de 3.400 kilos de carne fueron decomisados por la Brigada Rural en distintos comercios de Viedma
La Brigada Rural de Viedma participó de un amplio operativo de control de productos cárnicos que se llevó a cabo durante el día lunes y la mañana de este martes, en distintos establecimientos comerciales de la ciudad.
Como resultado, se concretó el decomiso y destrucción de aproximadamente 3.450 kilogramos de productos cárnicos.
Las inspecciones se realizaron en el marco del Decreto 1426/94 y la Ley 2534/92, con la intervención conjunta de la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Producción y Agroindustria de la Provincia y la Subsecretaría de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Viedma. En total, fueron controladas alrededor de 25 fábricas de chacinados, carnicerías, autoservicios y despensas.
Durante los procedimientos se detectó carne vacuna, ovina, avícola y porcina, además de productos elaborados como milanesas, chacinados y hamburguesas, que presentaban distintas irregularidades. Entre ellas se constató la ausencia del sello bromatológico correspondiente, estableciéndose que se trataría de mercadería proveniente de faena clandestina y que no contaba con la trazabilidad sanitaria exigida.
Los controles también permitieron detectar deficiencias en el almacenamiento de los alimentos, con productos cárnicos ubicados junto a hortalizas y mercadería de consumo directo, entre ellas lácteos y bebidas. A esto se sumó la falta de rotulado de productos exhibidos para la venta y la ausencia de documentación que acreditara su elaboración bajo las condiciones sanitarias correspondientes.
Asimismo, se constató que algunos establecimientos no contaban con la habilitación necesaria para la elaboración de milanesas, chacinados y hamburguesas, por lo que se procedió al decomiso de la mercadería que incumplía las normas vigentes.