Realizaron una denuncia por destrozos en el sistema de presentismo de un hospital en Rio Negro
El Ministerio de Salud de Río Negro, a través de las autoridades del Hospital “Dr. Ernesto Accame” de Allen, radicó la denuncia policial e inició las actuaciones administrativas pertinentes ante la destrucción intencional de la terminal de control de presentismo instalada en el nosocomio.
El dispositivo, inutilizado tras el accionar vandálico, forma parte del proceso de modernización e innovación tecnológica que la Provincia lleva adelante en el sistema público de salud.
Este equipamiento constituye un bien del Estado pensado para optimizar, transparentar y hacer más eficiente la gestión administrativa del recurso humano en beneficio del funcionamiento hospitalario y de la comunidad.
Desde el Ministerio de Salud se repudió enérgicamente el hecho y se enfatizó que los bienes públicos pertenecen a todos los rionegrinos, por lo que su cuidado resulta indispensable para garantizar la calidad en la prestación de los servicios.
Las autoridades del hospital formalizaron la presentación ante la Policía para que se investiguen las responsabilidades del caso, al tiempo que se iniciaron los sumarios y procedimientos administrativos correspondientes para sancionar a los responsables del daño ocasionado al patrimonio estatal.