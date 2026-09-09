Realizaron una denuncia por destrozos en el sistema de presentismo de un hospital en Rio Negro

El Ministerio de Salud de Río Negro, a través de las autoridades del Hospital “Dr. Ernesto Accame” de Allen, radicó la denuncia policial e inició las actuaciones administrativas pertinentes ante la destrucción intencional de la terminal de control de presentismo instalada en el nosocomio.

9 de septiembre de 2026

Compartir Compartir

Realizaron una denuncia por destrozos en el sistema de presentismo de un hospital en Rio Negro





El dispositivo, inutilizado tras el accionar vandálico, forma parte del proceso de modernización e innovación tecnológica que la Provincia lleva adelante en el sistema público de salud. Este equipamiento constituye un bien del Estado pensado para optimizar, transparentar y hacer más eficiente la gestión administrativa del recurso humano en beneficio del funcionamiento hospitalario y de la comunidad.

Publicidad