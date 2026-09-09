Río Negro canceló la sexta cuota del Plan Castello y Weretilneck destacó que la Provincia sigue cumpliendo en tiempo y forma con los pagos

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció que Río Negro canceló la sexta cuota del Plan Castello y destacó que la Provincia sigue cumpliendo en tiempo y forma con los pagos de la deuda tomada para ejecutar “el plan de obras públicas más importante de la historia”. En menos de 3 años, la relación entre la deuda y los ingresos se redujo del 71% al 14%.

9 de septiembre de 2026

Remarcó que el cumplimiento de este compromiso es resultado de una política de orden y cuidado de los recursos: “Río Negro es una provincia sana, que cuida el dinero de todos los rionegrinos y cumple sus promesas”.

“Desde que asumimos el Gobierno hemos pagado US$213 millones. La deuda ha ido bajando y hoy quedan poco más de US$100 millones de todo lo que habíamos solicitado”, señaló Weretilneck, en un mensaje en sus redes sociales ( @Weretilneck ).

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El Gobernador recordó que el Plan Castello permitió concretar obras “que cambiaron la historia de la provincia”, entre ellas el Gasoducto de la Región Sur, el Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche, el pavimento en el circuito Mallín Ahogado en El Bolsón, la repavimentación de la Ruta Provincial 2 y los planes directores de cloacas de Las Grutas y Viedma, entre otras.

La sexta cuota representó un desembolso de US$35,55 millones. Desde diciembre de 2023, la Provincia acumula US$213,3 millones cancelados y el saldo pendiente del Bono Plan Castello se redujo del stock inicial de US$320 millones a US$106,7 millones.

El esquema de pagos implica para Río Negro un esfuerzo anual de US$71,1 millones, distribuido en 2 cuotas semestrales iguales, en marzo y septiembre.

Financiamiento para sostener el desarrollo

En paralelo, Río Negro prioriza el financiamiento a través de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fonplata-Banco de Desarrollo, además de créditos de Nación.



Estos préstamos ofrecen condiciones favorables, con tasas de entre 4,8% y 5,5%, por debajo del costo de mercado nacional estimado en 8,9%, períodos de gracia de 5,5 años y plazos de amortización de entre 15 y 25 años.

Esta modalidad permite cuidar las cuentas provinciales, sostener los servicios esenciales y mantener la inversión en obras estratégicas que potencian la producción, generan empleo y mejoran la calidad de vida de las familias.