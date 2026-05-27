"Nos preocupa que el 80/20 termine siendo solo un anuncio para la tribuna" dice Sempé y le pide a la Secretaría de Trabajo que verifique

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó un pedido de informe a la Secretaría de Trabajo de Río Negro para que explique si se está controlando el cumplimiento del régimen 80/20 de mano de obra local en el proyecto VMOS, particularmente respecto de la empresa Contreras.

27 de mayo de 2026
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"Nos preocupa que el 80/20 termine siendo solo un anuncio para la tribuna" dice Sempé y le pide a la Secretaría de Trabajo que verifique
"Nos preocupa que el 80/20 termine siendo solo un anuncio para la tribuna" dice Sempé y le pide a la Secretaría de Trabajo que verifique

La presentación surge a partir de denuncias recibidas sobre el ingreso permanente de trabajadores provenientes de otras provincias, mientras muchos rionegrinos siguen esperando una oportunidad laboral en una de las obras estratégicas más importantes de la provincia.

“Nos preocupa que el 80/20 termine siendo solo un anuncio para la tribuna. Si una empresa trabaja en Río Negro, con recursos y obras estratégicas de Río Negro, tiene que generar empleo para los trabajadores rionegrinos”, expresó Delgado Sempé.

En el pedido, el legislador solicita que la Secretaría de Trabajo informe qué controles realizó desde el inicio de las tareas de Contreras en el proyecto VMOS, si hubo inspecciones, si se detectaron incumplimientos y qué sanciones o medidas correctivas se aplicaron.

Además, pidió que se remita la nómina completa de trabajadores contratados desde el inicio de la obra, detallando nombre, domicilio legal, provincia de residencia, fecha de ingreso, puesto ocupado y modalidad de contratación.

“El Estado provincial no puede mirar para otro lado. Tiene que garantizar que se cumpla la prioridad laboral para los rionegrinos. No alcanza con firmar acuerdos o sacar fotos: hay que controlar empresa por empresa y trabajador por trabajador”, sostuvo.

Delgado Sempé remarcó que las grandes obras vinculadas al desarrollo energético y productivo de Río Negro deben dejar trabajo real en la provincia.

“Queremos saber cuántos trabajadores son efectivamente rionegrinos y cuántos vienen de otras provincias. Si el 80/20 no se controla, es una mentira. Y si es una mentira, los perjudicados son siempre los mismos: los trabajadores de Río Negro”, finalizó.

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