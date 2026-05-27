Ante el endeudamiento de muchas familias proponen en Rio Negro un “Fondo de Alivio” y una “Defensoría del Deudor”

La propuesta tiene como fin central asistir, prevenir y mitigar “la asfixia económica” de los hogares, estableciendo herramientas estructurales para frenar las tasas de interés desproporcionadas y rescatar a los consumidores que adquieren deudas de alto costo solo para cubrir sus necesidades básicas.

27 de mayo de 2026

Es un proyecto impulsado por el legislador Leandro García (PJ-NE), quien subraya que el Estado rionegrino no puede permanecer pasivo ante un fenómeno que “afecta el consumo interno, la actividad económica local, la salud mental de la población y la cohesión social”.

“Frente a la creciente crisis económica y el uso abusivo de plataformas financieras”, la iniciativa legislativa busca instituir el Sistema Provincial de Protección frente al Sobreendeudamiento Familiar en Río Negro.

En el documento García advierte sobre la gravedad de la situación actual y señala textualmente que “el crédito destinado originalmente a facilitar el acceso al consumo se ha convertido, para amplios sectores sociales, en un mecanismo de supervivencia cotidiana”.

Para lograr este objetivo, la política pública se sostendría sobre dos pilares institucionales complementarios, por un lado, un Fondo Fiduciario Provincial de Alivio y Garantías, un instrumento financiero público que permitirá otorgar garantías para procesos de refinanciación, facilitar la consolidación de las deudas y subsidiar tasas de interés para las familias en situación crítica.

Además García propone un nuevo organismo enfocado en proteger al consumidor financiero, Defensa Provincial del Deudor, que tendría la potestad de brindar asesoramiento gratuito, intervenir en renegociaciones y frenar mecanismos compulsivos de cobro o “mecanismos de contratación engañosos” de bancos y billeteras virtuales.

Como herramienta adicional de diagnóstico y asistencia, el articulado contempla además la creación de un Registro Provincial de carácter voluntario, sentando las bases de una política pionera en la restitución económica de la población local.