Falsificó una receta de un psiquiatra viedmense y quiso comprar en una farmacia un caja de Clonazepam ahora enfrenta una causa judicial

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de haber falsificado una receta de un psiquiatra viedmense y haberla presentado posteriormente en una farmacia local con la intención de comprar una caja de Clonazepam.

26 de mayo de 2026 · de lectura

El hombre se presentó en el comercio “Farmajur II”, ubicado sobre la calle Carlos Gardel con una receta que él mismo habría confeccionado con el objetivo de obtener el medicamento. La conducta fue encuadrada provisoriamente en el delito de falsificación de documento privado previsto en el artículos 292 del Código Penal, en carácter de autor (Artículo 45).

Para sustentar la acusación, la Fiscalía mencionó los distintos elementos incorporados a la investigación entre lo que se encuentra la denuncia realizada por el profesional de la salud, además de entrevistas realizadas a una familiar de esa persona que fue quien pudo avisarle del hecho ante la advertencia de una trabajadora de la farmacia donde fue exhibida la receta.

También se incorporó una pericia caligráfica que determinó la correspondencia entre la letra de la receta y la del hombre imputado, además del documento falsificado secuestrado durante la investigación.

La Fiscalía sostuvo que los indicios reunidos hasta el momento permiten atribuir su participación en el hecho investigado. Por ello solicitó que se tengan por formulados los cargos y se disponga la apertura de la investigación penal preparatoria.

La defensa oficial, por su parte, no manifestó objeciones adelantando que buscarán arribar a una salida alternativa. Luego de ello el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la Fiscalía y dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria.