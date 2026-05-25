Un preso se tragó un envoltorio con drogas en el Penal de Viedma y fue internado

Un operativo del Servicio Penitenciario Provincial en el Establecimiento de Ejecución Penal 1 de Viedma permitió secuestrar cocaína y 35,9 gramos de ketamina ocultos por internos.

25 de mayo de 2026·3 min de lectura
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Un preso se tragó un envoltorio con drogas en el Penal de Viedma y fue internado
Un preso se tragó un envoltorio con drogas en el Penal de Viedma y fue internado

La intervención comenzó luego de que un detenido informara haber ingerido un envoltorio con droga, que fue expulsado durante una internación médica bajo custodia. El procedimiento quedó bajo intervención de la Justicia Federal.

La situación comenzó durante la noche del sábado, cuando un interno advirtió al personal penitenciario que había ingerido un envoltorio con estupefacientes. Frente al riesgo sanitario que representa este tipo de maniobras, los agentes activaron rápidamente el protocolo correspondiente y dispusieron su traslado al hospital Zatti para una evaluación médica inmediata.

Desde ese momento, efectivos penitenciarios mantuvieron una custodia permanente y un seguimiento minucioso del detenido mientras permanecía internado. Esa vigilancia terminó siendo clave para el hallazgo realizado a la mañana siguiente.

Cerca de las 11, el interno pidió dirigirse al baño del hospital y, al realizar sus necesidades fisiológicas, expulsó un envoltorio sospechoso oculto entre materia fecal. El personal penitenciario advirtió inmediatamente la situación y actuó con rapidez para preservar el elemento sin alterar la evidencia.

El procedimiento fue realizado bajo estrictas medidas de seguridad y resguardo de prueba. Los agentes aislaron el envoltorio y dieron intervención a la Fiscalía Federal competente, evitando que la sustancia pudiera perderse o ser manipulada.

Pero el operativo no terminó ahí. Paralelamente, efectivos penitenciarios llevaron adelante una requisa dentro de la unidad carcelaria y detectaron otros envoltorios que contenían 35,9 gramos de ketamina. El hallazgo reforzó las sospechas sobre maniobras de ingreso y circulación de droga dentro del penal.

La investigación ahora quedó en manos de la Justicia Federal, mientras continúan las pericias sobre las sustancias secuestradas.

El operativo volvió a poner en primer plano el trabajo de vigilancia, control y reacción del personal del Servicio Penitenciario Provincial, que logró detectar la maniobra y asegurar la droga sin que se registraran incidentes dentro del establecimiento.

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