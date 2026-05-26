Una mamá fue con su bebé que estaba ahogado a una comisaria de Viedma y los policías le salvaron la vida

Efectivos de la Comisaría 30° asistieron de urgencia a un bebé de un año que presentaba una obstrucción en las vías respiratorias.

26 de mayo de 2026·3 min de lectura
Compartir
Una mamá fue con su bebé que estaba ahogado a una comisaria de Viedma y los policías le salvaron la vida
Una mamá fue con su bebé que estaba ahogado a una comisaria de Viedma y los policías le salvaron la vida



El hecho ocurrió el lunes 25 de mayo cerca de las 20:00, cuando la madre del menor llegó desesperada a la unidad policial solicitando ayuda inmediata.

Ante la emergencia, personal policial practicó maniobras de Heimlich al niño y dispuso su rápido traslado al hospital local en un móvil policial. Durante el trayecto, el menor logró recuperar parcialmente la respiración, aunque posteriormente presentó convulsiones, por lo que se coordinó un operativo de cortes de tránsito para agilizar el arribo al centro de salud.

Gracias al rápido accionar de los efectivos intervinientes y del personal médico, el bebé pudo ser estabilizado y quedó bajo atención profesional en el nosocomio local.

Otras noticias de Policiales

La policía secuestró una motocicleta con presuntas irregularidades en Viedma

La policía secuestró una motocicleta con presuntas irregularidades en Viedma

21 de mayo de 2026
Tres detenidos en varios allanamientos tras un tiroteo en un barrio de Viedma

Tres detenidos en varios allanamientos tras un tiroteo en un barrio de Viedma

21 de mayo de 2026
Recorría las calles del balneario El Cóndor y fue detenido porque tenía pedido de captura

Recorría las calles del balneario El Cóndor y fue detenido porque tenía pedido de captura

20 de mayo de 2026
Rionet Flow

Más noticias

En Rio Negro impulsan un proyecto para que la enseñanza del inglés sea obligatoria desde el jardín de infantes
Rio Negro

En Rio Negro impulsan un proyecto para que la enseñanza del inglés sea obligatoria desde el jardín de infantes

27 de mayo de 2026
Falsificó una receta de un psiquiatra viedmense y quiso comprar en una farmacia un caja de Clonazepam ahora enfrenta una causa judicial
Judiciales

Falsificó una receta de un psiquiatra viedmense y quiso comprar en una farmacia un caja de Clonazepam ahora enfrenta una causa judicial

26 de mayo de 2026
El juicio contra el docente acusado de abusar de 11 alumnas de una escuela de San Antonio comienza el 9 de junio
Judiciales

El juicio contra el docente acusado de abusar de 11 alumnas de una escuela de San Antonio comienza el 9 de junio

26 de mayo de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9