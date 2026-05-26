Una mamá fue con su bebé que estaba ahogado a una comisaria de Viedma y los policías le salvaron la vida

Efectivos de la Comisaría 30° asistieron de urgencia a un bebé de un año que presentaba una obstrucción en las vías respiratorias.

26 de mayo de 2026 · 3 min de lectura

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Una mamá fue con su bebé que estaba ahogado a una comisaria de Viedma y los policías le salvaron la vida