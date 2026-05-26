El juicio contra el docente acusado de abusar de 11 alumnas de una escuela de San Antonio comienza el 9 de junio

El próximo 9 de junio comenzará en Viedma el juicio oral y público contra un docente de plástica acusado de abuso sexual simple en perjuicio de once alumnas de una escuela primaria de San Antonio Oeste.

26 de mayo de 2026 · de lectura







El Ministerio Público Fiscal sostiene que el hombre se aprovechó de su rol como maestro para efectuar tocamientos a las niñas. Debido a la escala penal pretendida de entre 3 y 12 años de prisión, el debate se desarrollará ante un tribunal integrado por tres jueces técnicos.

En prinicipio, la instancia judicial se extenderá durante cuatro jornadas en las que se recepcionarán testimonios y una última audiencia en la que únicamente se efectivizarán los alegatos de clausura. En la primera jornada, luego de la exposición de cada una de las partes explicitando su teoría del caso, se reproducirán doce entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell: las correspondientes a las once víctimas y la de una testigo menor de edad. Luego de ello la perito interviniente expondrá acerca de las características observadas en cada uno de los relatos.

Para el 10 de junio está prevista la declaración de alrededor de una decena de testigos, principalmente familiares de las víctimas. La misma dinámica continuará el 11 de junio, jornada en la que también declararán profesionales de las áreas de salud mental e informática en su calidad de peritos, quienes brindarán detalles sobre los elementos analizados durante la investigación penal preparatoria y las pericias incorporadas al expediente.

En tanto, el 12 de junio continuará la producción de prueba testimonial ofrecida por los abogados particulares del acusado. Durante esa audiencia volverán a reproducirse fragmentos de otras entrevistas de Cámara Gesell también obtenidas en el marco de la investigación penal preparatoria y declararán también sus respectivas madres. Finalmente, el 16 de junio se desarrollarán los alegatos de clausura de las partes, tres días después de eso se conocerá el correspondiente veredicto.

La acusación fiscal sostiene que los hechos atribuidos constituyen el delito de abuso sexual simple y que habrían sido cometidos mediante el aprovechamiento de la posición de autoridad que el imputado ejercía en el ámbito escolar. Según lateoría del caso presentada por el Ministerio Público, el docente hacía sentar a las alumnas sobre su falda y allí les realizaba distintos tocamientos.