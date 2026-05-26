Se vacunaron contra la gripe un 56% más de afiliados al IPROSS que el año pasado

La obra social estatal IPROSS finalizó la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 con 1.357 afiliados y afiliadas vacunados contra la gripe en toda la provincia, un 56% más que el año pasado, y una inversión superior a los $85 millones destinada a fortalecer la prevención y el acceso a la salud.

26 de mayo de 2026 · de lectura

El resultado refleja una decisión sostenida del Gobierno de Río Negro: destinar más recursos a la prevención, planificar con anticipación y garantizar que la vacuna llegue en mejores condiciones a quienes más la necesitan. En 2025 se habían vacunado 867 afiliados, mientras que este año la cobertura alcanzó a 1.357 personas.

La inversión total de la campaña ascendió a $85.640.133, más del doble de los $41.707.073 ejecutados el año anterior. Cada peso de ese presupuesto tuvo un destino claro: garantizar que los afiliados y afiliadas pudieran acceder a la vacuna en la farmacia de su localidad, sin trámites innecesarios y a tiempo.

Cobertura para todos los grupos

La campaña contempló distintas modalidades según las necesidades de cada afiliado. Quienes pertenecen a grupos de mayor vulnerabilidad —como pacientes crónicos, mayores de 60 años y personas con patologías específicas— accedieron con cobertura del 100%, sin necesidad de autorización previa en la mayoría de los casos. El resto de los afiliados pudo vacunarse con el 50% de cobertura a través del Plan Ambulatorio, con sólo presentar receta médica en farmacia.

En total, 1.226 afiliados y afiliadas de los grupos prioritarios recibieron la vacuna con cobertura completa a través del plan de Autorizaciones Especiales, con una inversión de $81.293.478,25. Otros 131 afiliados accedieron mediante el Plan Ambulatorio, con una cobertura del 50% y un gasto de $4.346.654,78.

Prevenir es la mejor inversión

Vacunarse contra la gripe reduce el riesgo de complicaciones respiratorias graves, evita internaciones y protege especialmente a quienes más lo necesitan. El Ipross, con el respaldo del Gobierno de Río Negro, trabaja cada año para que la campaña antigripal llegue a más afiliados, con mejor cobertura y en mejores condiciones.