Se vacunaron contra la gripe un 56% más de afiliados al IPROSS que el año pasado

La obra social estatal IPROSS finalizó la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 con 1.357 afiliados y afiliadas vacunados contra la gripe en toda la provincia, un 56% más que el año pasado, y una inversión superior a los $85 millones destinada a fortalecer la prevención y el acceso a la salud.

26 de mayo de 2026· de lectura
Compartir
Se vacunaron contra la gripe un 56% más de afiliados al IPROSS que el año pasado
Se vacunaron contra la gripe un 56% más de afiliados al IPROSS que el año pasado

El resultado refleja una decisión sostenida del Gobierno de Río Negro: destinar más recursos a la prevención, planificar con anticipación y garantizar que la vacuna llegue en mejores condiciones a quienes más la necesitan. En 2025 se habían vacunado 867 afiliados, mientras que este año la cobertura alcanzó a 1.357 personas.

La inversión total de la campaña ascendió a $85.640.133, más del doble de los $41.707.073 ejecutados el año anterior. Cada peso de ese presupuesto tuvo un destino claro: garantizar que los afiliados y afiliadas pudieran acceder a la vacuna en la farmacia de su localidad, sin trámites innecesarios y a tiempo.

Cobertura para todos los grupos

La campaña contempló distintas modalidades según las necesidades de cada afiliado. Quienes pertenecen a grupos de mayor vulnerabilidad —como pacientes crónicos, mayores de 60 años y personas con patologías específicas— accedieron con cobertura del 100%, sin necesidad de autorización previa en la mayoría de los casos. El resto de los afiliados pudo vacunarse con el 50% de cobertura a través del Plan Ambulatorio, con sólo presentar receta médica en farmacia.

En total, 1.226 afiliados y afiliadas de los grupos prioritarios recibieron la vacuna con cobertura completa a través del plan de Autorizaciones Especiales, con una inversión de $81.293.478,25. Otros 131 afiliados accedieron mediante el Plan Ambulatorio, con una cobertura del 50% y un gasto de $4.346.654,78.

Prevenir es la mejor inversión

Vacunarse contra la gripe reduce el riesgo de complicaciones respiratorias graves, evita internaciones y protege especialmente a quienes más lo necesitan. El Ipross, con el respaldo del Gobierno de Río Negro, trabaja cada año para que la campaña antigripal llegue a más afiliados, con mejor cobertura y en mejores condiciones.

Rionet Flow

Más noticias

En Rio Negro impulsan un proyecto para que la enseñanza del inglés sea obligatoria desde el jardín de infantes
Rio Negro

En Rio Negro impulsan un proyecto para que la enseñanza del inglés sea obligatoria desde el jardín de infantes

27 de mayo de 2026
Falsificó una receta de un psiquiatra viedmense y quiso comprar en una farmacia un caja de Clonazepam ahora enfrenta una causa judicial
Judiciales

Falsificó una receta de un psiquiatra viedmense y quiso comprar en una farmacia un caja de Clonazepam ahora enfrenta una causa judicial

26 de mayo de 2026
El juicio contra el docente acusado de abusar de 11 alumnas de una escuela de San Antonio comienza el 9 de junio
Judiciales

El juicio contra el docente acusado de abusar de 11 alumnas de una escuela de San Antonio comienza el 9 de junio

26 de mayo de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9