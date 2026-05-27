Los estatales rionegrinos cobrarán sus haberes el próximo martes 2 de junio

El Gobierno de Río Negro pagará los haberes el próximo martes 2 de junio a todo el personal de la Administración Pública.

27 de mayo de 2026

El cronograma ratifica la política sostenida de orden y previsibilidad en materia salarial que lleva adelante la gestión provincial, garantizando que las y los trabajadores estatales cobren en tiempo y forma.



El pago en una única jornada refleja el orden financiero de la Provincia y el esfuerzo de una gestión que cumple sus compromisos, llevando certezas a miles de familias estatales en un contexto nacional adverso.

Ese día se abonará al personal de Salud con guardias y horas extras, Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial, docentes y porteros, trabajadores comprendidos en la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, y los poderes Legislativo y Judicial junto a los organismos de control.

Con este cronograma de pago, Río Negro reafirma el rumbo de una gestión que ordena, cumple y da certezas, sosteniendo el salario como eje de la economía cotidiana en cada localidad de la provincia.