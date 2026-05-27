"Gobernador, basta de relatos y póngale “energía” a los trabajadores", le pide UPCN a Weretilneck.

Desde UPCN expresaron el "absoluto rechazo al aumento salarial aceptado por un solo gremio, por tratarse de una propuesta paupérrima que representa apenas entre 27.000 y 35.000 pesos “de aumento” en mayo según la categoría.

27 de mayo de 2026·Por salarios
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"Gobernador, basta de relatos y póngale “energía” a los trabajadores", le pide UPCN a Weretilneck.
"Gobernador, basta de relatos y póngale “energía” a los trabajadores", le pide UPCN a Weretilneck.

En un comunicado el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi dice que "la base de cálculo utilizada es deplorable. La aplicación de la inflación no impacta en la verdadera equiparación salarial y mucho menos en la recuperación real del poder adquisitivo perdido. Una vez más, los trabajadores públicos seguimos sin respuestas reales a los problemas reales.

Reclamamos aumentos salariales reales, los sueldos no alcanzan, el costo de vida en esta provincia sigue creciendo mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo; el fin de los acuerdos que perjudican a los estatales, rechazamos acuerdos que maquillan números y no reflejan la realidad de miles de familias y el inmediato traspaso de las sumas no remunerativas —sumas en negro— al salario básico porque queremos salarios transparentes y dignos.

Si hablan de una provincia pujante, esa realidad debe verse reflejada en el bolsillo de la mayoría y no en redes.

Gobernador, basta de relatos y póngale “energía” a los trabajadores.

Nosotros no vamos a acompañar acuerdos que consoliden salarios de pobreza.

Profundicen la precarización.

Legitimen decisiones ya tomadas sin escuchar a los trabajadores", expresó UPCN en un comunicado.

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