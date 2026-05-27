"Gobernador, basta de relatos y póngale “energía” a los trabajadores", le pide UPCN a Weretilneck.

Desde UPCN expresaron el "absoluto rechazo al aumento salarial aceptado por un solo gremio, por tratarse de una propuesta paupérrima que representa apenas entre 27.000 y 35.000 pesos “de aumento” en mayo según la categoría.

27 de mayo de 2026 · Por salarios

En un comunicado el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi dice que "la base de cálculo utilizada es deplorable. La aplicación de la inflación no impacta en la verdadera equiparación salarial y mucho menos en la recuperación real del poder adquisitivo perdido. Una vez más, los trabajadores públicos seguimos sin respuestas reales a los problemas reales.

Reclamamos aumentos salariales reales, los sueldos no alcanzan, el costo de vida en esta provincia sigue creciendo mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo; el fin de los acuerdos que perjudican a los estatales, rechazamos acuerdos que maquillan números y no reflejan la realidad de miles de familias y el inmediato traspaso de las sumas no remunerativas —sumas en negro— al salario básico porque queremos salarios transparentes y dignos.

Si hablan de una provincia pujante, esa realidad debe verse reflejada en el bolsillo de la mayoría y no en redes.

Gobernador, basta de relatos y póngale “energía” a los trabajadores.

Nosotros no vamos a acompañar acuerdos que consoliden salarios de pobreza.

Profundicen la precarización.

Legitimen decisiones ya tomadas sin escuchar a los trabajadores", expresó UPCN en un comunicado.