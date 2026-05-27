Dos presos que golpearon a otro y le provocaron graves heridas extenderán sus condenas

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos hombres acusados de haber provocado lesiones graves a otro interno durante un hecho ocurrido en el Complejo Penal N° 1 de Viedma.

27 de mayo de 2026





La agresión se produjo el 23 de noviembre pasado en horas de la tarde en el interior del pabellón N° 3.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal describió que minutos después de las 16 horas, ambos hombres habrían golpeado a la víctima mediante golpes de puño y patadas, ocasionándole una doble fractura de maxilar inferior y una luxación no expuesta del hombro izquierdo.

Calificó legalmente el delito como lesiones graves siendo ambos señalados como coautores, conforme a los artículos 45 y 90 del Código Penal.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal mencionó que cuenta con el relato de la víctima, quien en principio no indicó quienes lo habían agredido por temor pero sostuvo que uno de ellos le habría apretado el cuello con las manos intentando estrangularlo, mientras la otra le aplicaba patadas en ambos lados de la cara y lo sujetaba con las rodillas hasta dejarlo inconsciente. Más adelante sí precisó las identidades en el marco de una ampliación de la denuncia.

Además, la acusación se apoyó en el acta elaborada por el Gabinete de Criminalística, la fotografías de las lesiones observadas, la historia clínica del Hospital Zatti, incluyendo la certificación médica que constató la doble fractura de maxilar y la necesidad de una cirugía programada.

Entre los elementos mencionados por la Fiscalía también se incluyeron declaraciones testimoniales de un interno alojado en el mismo pabellón y de un agente penitenciario que intervino tras el episodio.

Sin objeciones de la defensa, el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la Fiscalía y dio inicio a la investigación penal preparatoria.