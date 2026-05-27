Dictan la prisión preventiva para un hombre que intentó agredir a su expareja y con un caño de gas a los hijos de ambos

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre por los delitos de violación de domicilio, daños y amenazas.

27 de mayo de 2026

Lo acusa de haber ingresado al garage de la vivienda en la que viven su ex pareja y los hijos de ambos, en donde amenazó al grupo familiar mientras realizaba daños en el mobiliario con un caño de gas. El juez dispuso además la prisión preventiva para resguardar el avance de la investigación y proteger el testimonio de las personas involucradas.

En la audiencia la acusación describió los hechos perpetrado en las primeras horas del 25 de mayo, cuando el hombre ingresó al garage de la vivienda de su ex pareja. Allí la habría sujetado de la ropa y, cuando los hijos de ambos intentaron intervenir para defenderla, tomó un caño de gas con el que los amenazó. Finalmente, cuando la mujer logró escapar hacia la vía pública mientras el imputado continuó profiriendo amenazas y ocasionó daños en el inmueble con dicho elemento.

Para sustentar la imputación, la fiscalía mencionó que cuenta con el acta de procedimiento policial en el que se describen las circunstancias con exactitud dónde, cuándo y cómo se produjo el hecho, los resultados de las tareas realizadas por el personal policial y del gabinete interviniente en el domicilio y el informe victimológico confeccionado por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), donde la mujer relató situaciones de violencia sostenidas por parte de su ex pareja. En ese marco, manifestó sentir temor, además de referir distintos episodios anteriores que no habían sido denunciados.

La defensa pública no formuló oposición a la formulación de cargos ni a la apertura de la investigación penal preparatoria dispuesta por el magistrado. Sin embargo, se opuso al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y planteó que existían otras medidas cautelares menos gravosas que podían garantizar el desarrollo del proceso.

La fiscalía argumentó que la medida resultaba necesaria para resguardar el testimonio de la mujer, de sus hijos —algunos de ellos testigos presenciales de lo ocurrido— y también de una vecina que asistió a la víctima. Señaló además que el hecho investigado se produjo en un contexto de violencia de género, en el marco de una ex pareja con hijos en común, y sostuvo que la eventual libertad del imputado podría interferir en la producción de esas pruebas testimoniales.

Indicó finalmente que el hombre registra una condena previa de cumplimiento condicional, circunstancia que convertiría en efectiva una eventual nueva condena.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria e hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía.