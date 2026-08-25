"Vamos a hacer, lo que nunca hizo la Nación, lo que nunca hizo Buenos Aires: planificar, pensar y diseñar"

El Gobernador Alberto Weretilneck definió como un hecho “histórico” la decisión de Río Negro de asumir la gestión de las rutas nacionales y del Tren del Valle. Aseguró que comienza una nueva etapa, donde serán los propios rionegrinos quienes tomarán las decisiones, pero aclaró que el deterioro acumulado durante años de abandono nacional no tendrá una solución inmediata: “No se resuelve de un día para otro”.

25 de agosto de 2026
Compartir
"Vamos a hacer, lo que nunca hizo la Nación, lo que nunca hizo Buenos Aires: planificar, pensar y diseñar"
"Vamos a hacer, lo que nunca hizo la Nación, lo que nunca hizo Buenos Aires: planificar, pensar y diseñar"

“Es la primera vez en la historia de nuestra provincia que vamos a decidir nosotros lo que pasa con nuestras rutas y con nuestras vías”, sostuvo Weretilneck, en un mensaje a la comunidad a través de sus redes sociales (@Weretilneck). Recordó que durante décadas Río Negro dependió de decisiones tomadas desde Nación y sufrió “destrato, olvido y marginalidad”.

El Gobernador puso el foco especialmente en las consecuencias humanas de esa desinversión. “Todos sufrimos el dolor de una persona que fallece en la ruta, de aquellos que nunca más volvieron a ser felices, del tiempo que perdemos y el miedo que nos da subirnos a las rutas”, señaló. Y remarcó: “Hoy empieza a cambiar esa historia. Hoy las rionegrinas y los rionegrinos tenemos en nuestras manos la decisión sobre nuestras rutas y nuestras vías”.

Publicidad

Weretilneck sostuvo que asumir esta responsabilidad implica también asumir riesgos. “Podíamos seguir esperando o hacernos cargo. Preferí asumir el riesgo. Algunos querrán que vayamos más rápido, otros que lo hagamos de otra manera, pero había que hacerlo. No podíamos quedarnos mirando mientras la tragedia nos golpeaba todos los días”, afirmó.

El Gobernador planteó que el desafío que comienza exigirá una respuesta sostenida de la Provincia. “Vamos a necesitar tiempo, recursos, los mejores profesionales y mucho diálogo entre la Provincia, los intendentes, los transportistas, los trabajadores, los estudiantes y todos los que utilizan estas rutas”, explicó. La prioridad será atender lo más urgente sin dejar de planificar la conectividad que Río Negro necesitará en las próximas décadas.

Las etapas

Weretilneck explicó que la primera etapa estará concentrada en recuperar condiciones básicas de transitabilidad y resolver obras urgentes. Entre las prioridades están la rotonda de Choele Choel, Puente 83 en Cipolletti y dos intervenciones sobre la Ruta 151: la mayor parte del tramo entre Barda del Medio y Catriel y el puente ferroviario en Cipolletti.

Luego llegará la discusión estratégica: diseñar un nuevo sistema vial y de conectividad junto a Neuquén y el Consejo Federal de Inversiones: “Vamos a hacer, lo que nunca hizo la Nación, lo que nunca hizo Buenos Aires: planificar, pensar y diseñar”, sostuvo.

En ese esquema, también ubicó la recuperación del Tren del Valle como una herramienta central para conectar Neuquén con las ciudades rionegrinas. "Es un sueño enorme", dijo.

El Gobernador remarcó que el cambio de fondo no pasa solamente por quién administra las rutas y las vías, sino por recuperar la capacidad de pensar, planificar y decidir desde el territorio.

“A partir de ahora, la decisión de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo está en nuestras manos”, cerró Weretilneck y sentenció: “Nuestros temas los resolvemos los rionegrinos”.

Otras noticias de Rio Negro

Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local

Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local

25 de agosto de 2026
Weretilneck firmó el acuerdo para que el Gobierno de Río Negro se haga cargo de las rutas nacionales 22 y 151

Weretilneck firmó el acuerdo para que el Gobierno de Río Negro se haga cargo de las rutas nacionales 22 y 151

24 de agosto de 2026
El Gobierno de la Provincia convoca a comerciantes a un taller “Aprendé a Vender en Mercado Libre”

El Gobierno de la Provincia convoca a comerciantes a un taller “Aprendé a Vender en Mercado Libre”

24 de agosto de 2026
Rionet Flow

Más noticias

"Soy Jefa de Gabinete del Intendente Marcos Castro. Con orgullo. Porque creo en esta gestión y en una Viedma más pujante"
Viedma

"Soy Jefa de Gabinete del Intendente Marcos Castro. Con orgullo. Porque creo en esta gestión y en una Viedma más pujante"

25 de agosto de 2026
El municipio de Viedma presenta en Buenos Aires su propuesta de turismo religioso en torno a San Artémides Zatti
Viedma

El municipio de Viedma presenta en Buenos Aires su propuesta de turismo religioso en torno a San Artémides Zatti

24 de agosto de 2026
La justicia ordenó reforzar el acompañamiento escolar de una estudiante con discapacidad
Judiciales

La justicia ordenó reforzar el acompañamiento escolar de una estudiante con discapacidad

24 de agosto de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9