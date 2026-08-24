El municipio de Viedma presenta en Buenos Aires su propuesta de turismo religioso en torno a San Artémides Zatti

La Municipalidad de Viedma presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su propuesta vinculada al turismo religioso y al legado de San Artémides Zatti, a través de dos actividades destinadas a dar a conocer el patrimonio cultural y espiritual de la capital rionegrina y su potencial como destino de peregrinación.

24 de agosto de 2026

En tanto, el jueves 27 de agosto, a las 15, tendrá lugar el encuentro “Huellas de Santidad: Artémides Zatti y el Turismo Religioso en Viedma”, en el Auditorio “Antonio Torrejón” de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, ubicado en Suipacha 1111, piso 13.

La primera presentación se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 12, en la sede de la Federación del Círculo Católico de Obreros, ubicada en Junín 1063, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Esta actividad requiere de una inscripción previa en el formulario digital disponible en https://forms.gle/i9L9oCtjeP6jbU2MA .

La propuesta es impulsada por el área de Turismo de la Municipalidad de Viedma y el Ente Mixto de Promoción Turística de la ciudad de Viedma -Envitur-, y tiene como objetivo fortalecer la promoción de la ciudad como destino de turismo religioso, poniendo en valor la figura de San Artémides Zatti y su profundo vínculo con Viedma y la Comarca Viedma-Carmen de Patagones.



El encuentro del jueves convocará a operadores turísticos, prensa especializada, integrantes de la comunidad y público interesado en conocer la oferta cultural, histórica y espiritual del destino.

Artémides Zatti nació en Italia en 1880 y llegó a la Argentina siendo joven. Como enfermero salesiano, dedicó más de cuatro décadas de su vida a la atención de personas enfermas y necesitadas de la Comarca. Su tarea y compromiso con los más vulnerables dejaron una huella profunda en la comunidad y dieron origen a una historia que hoy forma parte del patrimonio espiritual y cultural de Viedma.

Canonizado por el papa Francisco en octubre de 2022, Zatti se convirtió en el primer santo profeso de la Patagonia. Su figura constituye uno de los principales atractivos vinculados al turismo religioso en la ciudad y representa una oportunidad para acercar a visitantes de distintos puntos del país y del exterior a los lugares, historias y espacios relacionados con su vida y su obra.