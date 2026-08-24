En el Estado en lo que va del año los mejores aumentos lo tuvieron los legislativos, luego los judiciales y el Poder Ejecutivo en tercer lugar

La partida salarial de Río Negro perdió peso en la estructura estatal por la licuación inflacionaria y la recomposición actual no es pareja.

24 de agosto de 2026

Un dato resulta concluyente: la masa salarial del Estado provincial aumentó un 27% en el primer semestre respecto del mismo período de 2025, frente a una inflación del 35%. Esa evolución implica una pérdida de participación de los salarios en los recursos disponibles , aun cuando las distintas pautas del 2026 comenzaron a ubicarse por encima de la inflación acumulada. El punto de partida, sin embargo, no fue el mismo para los tres Poderes del Estado. Las diferencias acumuladas durante el año anterior y los distintos mecanismos de actualización generan ahora brechas significativas entre los haberes legislativos, judiciales y del Poder Ejecutivo. Mientras la referencia inflacionaria del Indec a julio alcanza el 19,32%, los acuerdos salariales ya se ubican por encima de ese registro. La mejora más alta aparece en el Poder Legislativo . Sus salarios acumularán un 35% en octubre, considerando la pauta acordada para el cuatrimestre y sin computar los aumentos originados por el incremento del adicional por título. El primer acuerdo con el gremio APEL contempló una suba del 24% a partir de la resolución N° 104, con incrementos acumulativos del 4,5% en marzo, 3,8% en abril, 3,8% en mayo y 3,8% en junio. El segundo entendimiento, formalizado por la resolución presidencial N° 272, estableció alzas del 2,2% en julio, 2,2% en agosto, 2,1% en septiembre y 2,1% en octubre. Así, las liquidaciones de agosto sumarán incrementos del 29,5% y, al finalizar la pauta acordada, llegarán al 35,01%.

La incidencia salarial sobre los recursos de Río Negro mantiene su predominio, aunque cedió terreno durante el primer semestre por efecto de la licuación inflacionaria.

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La explicación legislativa se vincula con la recomposición por la pérdida salarial del año anterior y con el seguimiento de los índices inflacionarios. También se destaca que la participación del gasto salarial de la Legislatura en la estructura general es muy baja: los registros oficiales indican que sus erogaciones requieren solo un 2,7% de los desembolsos totales.

Por su parte, los órganos de control externo mantienen una evolución similar en sus ingresos, ya que sus estructuras están vinculadas a la de la Legislatura.

Los haberes en el Poder Judicial tendrán un incremento acumulado del 25,46% en los pagos de agosto, producto de los sucesivos acuerdos paritarios del STJ con Sitrajur, donde se fijaron modificaciones porcentuales y correcciones vinculadas a la inflación. Como el último entendimiento se extiende hasta septiembre, la recomposición alcanzará allí el 28,48%.

La evolución salarial de la Justicia tiene también un impacto significativo en la ejecución de su partida de personal. Durante el primer semestre, las erogaciones remunerativas crecieron un 40,7% respecto del mismo período de 2025. Esa variación no responde exclusivamente a las subas de haberes: también incide el aumento de la planta de personal asociado a la expansión de la estructura judicial.

El escenario es diferente en el Poder Ejecutivo, que concentra la mayor cantidad de trabajadores.

El sector mantuvo estancados sus ingresos al final del 2025, considerando que las últimas alzas del año pasado ocurrieron en septiembre, siempre con sumas fijas.

En el 2026, la política salarial gubernamental se retomó con montos por única vez y luego incorporaron actualizaciones bimestrales vinculadas con la inflación.



En febrero y marzo se abonaron $125.000 en cada mes, como una asignación total de $250.000 que se señaló como “compensación” del último trimestre del 2025. La misma cifra se pagó en abril y en mayo, aunque en este caso correspondió al adicional por «indumentaria».



A partir de los salarios de febrero se aplicaron alzas ligadas con la inflación, tomando como referencia los índices oficiales de diciembre y de enero.

El esquema fue formalizado en paritarias, aunque tuvo una aceptación gremial limitada. ATE, como coautor del diseño, acompañó, mientras que UPCN y Unter lo rechazaron.



El gremio docente inició un plan de lucha que incluyó paros y, por eso, Educación postergó el pago de los aumentos para los maestros, que comenzaron a percibirlos en los haberes de marzo.



El mecanismo consiste en calcular un promedio bimestral de los índices de inflación mensuales, combinando los registros nacionales del Indec y el relevamiento de Viedma elaborado por la Provincia.



Los tres incrementos aplicados hasta junio fueron del 5,29% en febrero, 5,65% en abril y 4,28% en junio. En conjunto, representan una recomposición acumulada cercana al 16% durante el primer semestre. Con la actualización correspondiente a agosto, esa pauta llegará al 20,8%.

La pauta cuatrimestral se completa con la próxima liquidación y abrirá una nueva instancia de negociación. El Gobierno provincial parece que sostendrá el mecanismo de actualización por inflación.

Así, mientras la masa salarial perdió participación en los ingresos, a pesar de que conserva una exigencia de seis de cada diez pesos libres de la Provincia, la discusión por la recuperación de los ingresos continuará siendo un punto central en la última parte del año en Río Negro.



Igualmente, esa discusión no parte del mismo lugar para todos.

En el primer semestre del año, la masa salarial del Estado rionegrino alcanzó los $981.865 millones, lo que representa un incremento del 27,01% respecto del igual período del año pasado.

Ese promedio oculta diferencias importantes entre los distintos poderes y organismos.

La Legislatura y los órganos de control tuvieron aumentos cercanos al 50%, el Poder Judicial creció 40,7% y los principales componentes del Ejecutivo se ubicaron por debajo del promedio. Solo la partida de Salud supera la media y se ubicó en el 27,9%.



La evolución de la masa refleja modificación de los salarios y, también, movimiento en la estructura de personal.

Con baja incidencia nominal en el esquema total, la mayor expansión porcentual correspondió al Poder Legislativo y los órganos de control externo (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones y Defensoría del Pueblo), con 49,8% y con 44,5%, respectivamente.

El Poder Judicial se ubica en el tercer lugar de crecimiento. Su variación fue del 40,7%.



La evolución judicial es relevante por el porcentaje, pero también por el salto en valores absolutos: su aumento significó $31.765 millones en un año.

El Ejecutivo concentra algo más del 85% de la masa salarial del Estado provincial. Dentro de esa estructura, Educación representa el principal componente, pero sus erogaciones salariales subieron un 23,6% en el año.

La Salud tuvo una expansión superior a Educación, llegó al 27,9%, mientras que la partida de la Policía se incrementó en un 24,3%.

Las ejecuciones de los restantes organismos del Ejecutivo -que concentra mayormente agentes del régimen de la ley 1844- tuvieron crecimientos menores, con un 23,2%.



FUENTE: Diario Rio Negro