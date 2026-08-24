Ocho personas que estaban en condiciones de extrema precariedad fueron rescatadas en un operativo de la Secretaría de Trabajo en Viedma

La Secretaría de Trabajo de Río Negro participó de un operativo conjunto en Viedma que, a partir de una denuncia por una posible situación de trata con fines de explotación laboral, permitió detectar condiciones de extrema precariedad en el alojamiento y permanencia de los trabajadores. Como resultado del procedimiento, ocho personas solicitaron voluntariamente ser resguardadas del lugar.

24 de agosto de 2026

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, remarcó la importancia de la presencia inmediata del Estado frente a situaciones en las que puedan encontrarse comprometidos derechos fundamentales de los trabajadores.

El procedimiento fue requerido por la Fiscalía y contó con la participación de organismos del Estado y fuerzas federales, junto a fiscales, inspectores laborales e inspectores de Higiene y Seguridad. También intervino el Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata, dependiente de la Secretaría de Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Humano.

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“No miramos para otro lado. Cuando hay trabajadores que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad, el Estado Provincial está presente, interviene y cuida. Nuestra responsabilidad es llegar, constatar qué está pasando y actuar con todas las herramientas que tenemos para proteger sus derechos y su integridad”, afirmó Avilez.

Durante el operativo se realizaron actuaciones para constatar la situación laboral y las condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad de las personas presentes en el lugar. En ese marco, se evidenciaron condiciones incompatibles con estándares básicos de seguridad, higiene y habitabilidad, que ponían en riesgo su integridad psicofísica.

Como resultado del procedimiento, ocho personas solicitaron voluntariamente ser resguardadas del lugar, luego de que se evidenciaran indicadores compatibles con una posible situación de trata con fines de explotación laboral.

Al respecto, la titular de Trabajo destacó el trabajo articulado entre los distintos organismos que participaron del procedimiento: “Detrás de cada intervención hay personas y familias. Por eso estos operativos requieren responsabilidad, coordinación y el trabajo articulado de los distintos organismos del Estado. Cuidar a quienes trabajan también significa garantizar que ninguna persona tenga que desarrollar sus tareas o vivir en condiciones que atenten contra su dignidad”, sostuvo.

Desde la Secretaría de Trabajo indicaron que las actuaciones tramitan por las vías correspondientes y que el organismo continuará acompañando las instancias que sean requeridas dentro de sus competencias.

La intervención forma parte de las acciones que desarrolla el Estado Provincial para garantizar condiciones laborales dignas, proteger la integridad de los trabajadores y actuar ante situaciones en las que puedan encontrarse vulnerados sus derechos.