El Gobierno de la Provincia convoca a comerciantes a un taller “Aprendé a Vender en Mercado Libre”

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (ADERN) impulsa nuevas oportunidades para comercios y emprendimientos rionegrinos con un taller gratuito sobre ventas en Mercado Libre, que brindará herramientas para fortalecer las estrategias comerciales y ampliar los canales de venta online.

24 de agosto de 2026

En este marco, se encuentra abierta la convocatoria al taller “Aprendé a Vender en Mercado Libre”, una capacitación de cuatro encuentros virtuales que será bonificada al 100% por Mercado Libre y contará con un cupo de hasta 50 participantes.

Se puso en marcha "ADERN Conecta", un dispositivo de vinculación destinado a acercar a comercios, emprendimientos y pymes de la provincia a herramientas que permitan fortalecer sus estrategias comerciales y ampliar sus canales de venta.

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La propuesta está dirigida especialmente a comercios y emprendimientos rionegrinos con elaboración propia o productos de origen provincial, priorizando aquellos que buscan incorporar la venta online como complemento de su actividad comercial.

El objetivo es que más empresas y emprendimientos puedan ampliar su alcance, llegar a nuevos clientes y comercializar sus productos más allá de su localidad, incorporando el comercio electrónico como una herramienta dentro de una estrategia comercial integral.

“El comercio electrónico no reemplaza al comercio tradicional: lo complementa y permite ampliar las posibilidades de venta. Queremos que más comercios y pymes rionegrinas puedan incorporar herramientas digitales para crecer, llegar a nuevos mercados y fortalecer sus ventas”, señaló Sergio Iglesias, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico RN.

El taller contempla cuatro encuentros virtuales, que se desarrollarán los días 17 y 24 de septiembre y 1 y 8 de octubre, de 13:30 a 15:30 horas. La capacitación estará a cargo de una Consultora Certificada de Mercado Libre.

Desde la Agencia de Desarrollo Económico se realizará la convocatoria, selección y seguimiento de los participantes, mientras que las Cámaras de Comercio de distintas localidades de la provincia acompañarán la difusión de la propuesta para ampliar su alcance territorial.

Los cupos serán asignados por la Agencia de acuerdo con criterios de prioridad que contemplan, en primer lugar, a quienes cuenten con elaboración propia o productos de origen rionegrino; luego, a comercios con local físico que busquen sumar el canal digital a su estrategia comercial; y, finalmente, a emprendimientos sin local físico que cuenten con producto propio y trayectoria.

De esta manera, “ADERN Conecta” busca acercar herramientas concretas al sector comercial rionegrino, promoviendo la incorporación de nuevas capacidades y canales que contribuyan al crecimiento de las pymes y emprendimientos de la provincia.

"Aprendé a Vender en Mercado Libre": cómo participar

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción hasta el 13 de septiembre inclusive, completando el formulario disponible a través de los canales oficiales de ADERN o a través de este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhnccz1h5BpNMqQoOedHSiJkEYs_Nym7dQdRpvcshqoT3Xg/viewform

La actividad cuenta con cupos limitados y la selección estará a cargo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro.

Más información en www.adern.gob.ar