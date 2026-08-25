María Eugenia Serra, jefa de Gabinete del Intendente de Viedma Marcos Castro, salió en defensa del mandatario comunal en las redes sociales.

25 de agosto de 2026

Desde el 10 de diciembre de 2023 soy Jefa de Gabinete del Intendente Marcos Castro. Con orgullo. Porque creo en esta gestión y en una Viedma más pujante.

En sus redes, la funcionaria manifestó: "Es con trabajo. No con anonimato.

Publicidad

Pero antes que funcionaria, soy mujer. Soy hija, hermana, compañera y madre.

Y mi cuerpo NO es cuestión de Estado.

Vivimos una violencia digital extrema. Ya no se discuten políticas públicas. Se miente, se desgasta, se escracha.

A los que se esconden detrás de un perfil falso para atacar, acá estoy. Con nombre y apellido: María Eugenia Serra. Si quieren discutir gestión, los espero con gusto en la Municipalidad, en Los Barrios, en el territorio, que es como siempre decimos, donde nuestro Intendente nos pide estar. Como corresponde.

A Marcos Castro lo voy a acompañar siempre. Con lealtad incondicional. Conozco su honestidad, su compañerismo, su humanidad, su trabajo incansable y sé del plan de gobierno que algunos quieren desestabilizar. No van a poder.

Basta de mediocridad. Basta de violencia".