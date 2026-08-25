"Soy Jefa de Gabinete del Intendente Marcos Castro. Con orgullo. Porque creo en esta gestión y en una Viedma más pujante"

María Eugenia Serra, jefa de Gabinete del Intendente de Viedma Marcos Castro, salió en defensa del mandatario comunal en las redes sociales.

25 de agosto de 2026
Compartir
"Soy Jefa de Gabinete del Intendente Marcos Castro. Con orgullo. Porque creo en esta gestión y en una Viedma más pujante"
"Soy Jefa de Gabinete del Intendente Marcos Castro. Con orgullo. Porque creo en esta gestión y en una Viedma más pujante"

En sus redes, la funcionaria manifestó: "Es con trabajo. No con anonimato.

Desde el 10 de diciembre de 2023 soy Jefa de Gabinete del Intendente Marcos Castro. Con orgullo. Porque creo en esta gestión y en una Viedma más pujante.

Publicidad

Pero antes que funcionaria, soy mujer. Soy hija, hermana, compañera y madre.

Y mi cuerpo NO es cuestión de Estado.

Vivimos una violencia digital extrema. Ya no se discuten políticas públicas. Se miente, se desgasta, se escracha.

A los que se esconden detrás de un perfil falso para atacar, acá estoy. Con nombre y apellido: María Eugenia Serra. Si quieren discutir gestión, los espero con gusto en la Municipalidad, en Los Barrios, en el territorio, que es como siempre decimos, donde nuestro Intendente nos pide estar. Como corresponde.

A Marcos Castro lo voy a acompañar siempre. Con lealtad incondicional. Conozco su honestidad, su compañerismo, su humanidad, su trabajo incansable y sé del plan de gobierno que algunos quieren desestabilizar. No van a poder.

Basta de mediocridad. Basta de violencia".

Otras noticias de Viedma

El municipio de Viedma presenta en Buenos Aires su propuesta de turismo religioso en torno a San Artémides Zatti

El municipio de Viedma presenta en Buenos Aires su propuesta de turismo religioso en torno a San Artémides Zatti

24 de agosto de 2026
La Municipalidad de Viedma re ordena el tránsito en los accesos al Hospital Zatti

La Municipalidad de Viedma re ordena el tránsito en los accesos al Hospital Zatti

21 de agosto de 2026
"La repavimentación de las rutas 1 y 51 y la nueva cancha de arena son fruto de la escucha y del trabajo articulado entre el municipio y la provincia

"La repavimentación de las rutas 1 y 51 y la nueva cancha de arena son fruto de la escucha y del trabajo articulado entre el municipio y la provincia

28 de julio de 2026
Rionet Flow

Más noticias

"Vamos a hacer, lo que nunca hizo la Nación, lo que nunca hizo Buenos Aires: planificar, pensar y diseñar"
Rio Negro

"Vamos a hacer, lo que nunca hizo la Nación, lo que nunca hizo Buenos Aires: planificar, pensar y diseñar"

25 de agosto de 2026
Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local
Rio Negro

Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local

25 de agosto de 2026
Weretilneck firmó el acuerdo para que el Gobierno de Río Negro se haga cargo de las rutas nacionales 22 y 151
Rio Negro

Weretilneck firmó el acuerdo para que el Gobierno de Río Negro se haga cargo de las rutas nacionales 22 y 151

24 de agosto de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9