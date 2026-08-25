Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local

La concejal María Andria presentó un proyecto de ordenanza para crear “Calendario Viedma”, un calendario de Promoción de Ventas, una herramienta pensada para acompañar al comercio local frente a los desafíos que atraviesa el sector y generar nuevas oportunidades para incentivar la actividad y el consumo durante todo el año.

25 de agosto de 2026
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Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local
Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local

La iniciativa propone establecer y organizar fechas especiales de promoción que permitan a comerciantes y emprendedores anticipar acciones, planificar estrategias de venta y contar con mayor previsibilidad para desarrollar campañas comerciales.

“El comercio local está atravesando un momento complejo y creemos que tenemos que generar herramientas concretas para acompañarlo. Este proyecto busca ordenar y potenciar distintas fechas de promoción para generar movimiento, incentivar las ventas y ayudar a quienes todos los días sostienen sus comercios”, explicó Andria.

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El proyecto de ordenanza apunta a consolidar un calendario anual que permita coordinar y dar mayor visibilidad a las acciones comerciales, aprovechando fechas y momentos específicos del año para promover descuentos, promociones y distintas iniciativas que favorezcan el consumo local.

“Detrás de cada comercio hay personas que invierten, trabajan y generan empleo en Viedma. Sabemos que un calendario comercial no resuelve por sí solo todos los problemas que enfrenta el sector, pero sí puede ser una herramienta más para acompañar, generar oportunidades y ayudar a sostener la actividad”, agregó la concejal.

Andria destacó que la propuesta busca fortalecer propuestas que ya se realizaron y aportar una herramienta sencilla y concreta para uno de los sectores que forman parte de la vida económica cotidiana de la ciudad. “Tenemos que escuchar cuáles son los desafíos que enfrentan nuestros comerciantes y pensar respuestas posibles. Acompañar al comercio local es también acompañar el trabajo y el crecimiento de Viedma”, finalizó.

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