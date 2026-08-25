Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local

La concejal María Andria presentó un proyecto de ordenanza para crear “Calendario Viedma”, un calendario de Promoción de Ventas, una herramienta pensada para acompañar al comercio local frente a los desafíos que atraviesa el sector y generar nuevas oportunidades para incentivar la actividad y el consumo durante todo el año.

25 de agosto de 2026

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Proponen crear un Calendario de Promoción de Ventas para acompañar al comercio local

La iniciativa propone establecer y organizar fechas especiales de promoción que permitan a comerciantes y emprendedores anticipar acciones, planificar estrategias de venta y contar con mayor previsibilidad para desarrollar campañas comerciales. “El comercio local está atravesando un momento complejo y creemos que tenemos que generar herramientas concretas para acompañarlo. Este proyecto busca ordenar y potenciar distintas fechas de promoción para generar movimiento, incentivar las ventas y ayudar a quienes todos los días sostienen sus comercios”, explicó Andria.

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